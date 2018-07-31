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Вперше в історії: в китайському зоопарку народилися унікальні панди-близнюки

Київ • УНН

 • 47472 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Різностатеві панди-близнюки, мати яких була вирощена в неволі, а батько жив в дикій природі, на минулому тижні з'явилися на світло в провінції Сичуань. Про це повідомив днями Китайський центр з охорони і дослідження великих панд, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.

16-річна панда по кличці Цао Цао явила світові двох дитинчат на базі Хетаопін. Як повідомив директор бази У Дайфу, новонароджений самець важив 215 грам, а його молодша сестра - 84 грами.

Цао Цао випустили на волю в лютому цього року, перед початком сезону розмноження. В кінці червня у неї з'явилися ознаки вагітності.

Новонароджені ведмежата є першими дитинчатами, котрі народилися у панди, вирощеної в неволі, від дикої панди. Це знаменує новий прогрес, досягнутий Китаєм в прагненні збільшити генетичну різноманітність панд, що містяться в неволі.

За словами заступника директора центру з охорони і дослідження великих панд Чжан Хемінь, серед панд, що живуть в неволі, часто зустрічається кровозмішення, що призводить до зниження шансів на виживання дитинчат.

Дитинча-самця планується залишити з матір'ю, в той час як про самку будуть піклуватися співробітники бази Шеньшупін.
Цао Цао, врятована в 2002 році, зросла в неволі. 31 липня 2017 вона народила дитинча-самця, який став першим в світі дитинчам вирощеної в неволі і дикої панд.

Нагадаємо, дитинча гігантської панди народилися в зоопарку в Токіо, немовляти назвали Сян Сян.

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