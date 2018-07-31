Впервые в истории: в китайском зоопарке родились уникальные панды-близнецы

16-летняя панда по кличке Цао Цао произвела на свет двух детенышей на базе Хэтаопин. Как сообщил директор базы У Дайфу, новорожденный самец весил 215 грамм, а его младшая сестра - 84 грамма.



Цао Цао выпустили на волю в феврале этого года, перед началом сезона размножения. В конце июня у нее появились признаки беременности.



Новорожденные медвежата являются первыми детенышами, родившимися у панды, выращенной в неволе, от дикой панды. Это знаменует новый прогресс, достигнутый Китаем в стремлении увеличить генетическое разнообразие панд, содержащихся в неволе.



По словам заместителя директора центра по охране и исследованию больших панд Чжан Хэминя, среди панд, живущих в неволе, часто встречается кровосмешение, что приводит к снижению выживаемости детенышей.



Детеныша-самца планируется оставить с матерью, в то время как о самке будут заботиться сотрудники базы Шэньшупин.

Цао Цао, спасенная в 2002 году, выросла в неволе. 31 июля 2017 года она родила детеныша-самца, который стал первым в мире детенышем выращенной в неволе и дикой панд.



Напомним, детеныш гигантской панды родились в зоопарке в Токио, младенца назвали Сян Сян.