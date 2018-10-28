В Китае туристам запретили фотографироваться с пандами
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Власти провинции Сычуань (Юго-Западный Китай) опубликовали предупреждение о том, что туристы не имеют права приближаться к пандам, кормить этих животных и фотографироваться с ними. По информации ТАСС, об этом сообщает в воскресенье газета China Daily, передает УНН.
Отмечается, что для отслеживания того как выполняется этот запрет в питомниках на территории региона установлены камеры круглосуточного наблюдения.
Среди пользователей китайского сегмента интернет-пространства даже появились слухи, что за фотосессии с пандами якобы будет полагаться штраф в размере 1 тыс. юаней (около 150 долларов США).
Согласно законодательству КНР, туристы не имеют права приближаться к животным, принадлежащих к вымирающим или редким видам фауны. Общаться с пандами имеют возможность только те, в чью обязанность входит ежедневный уход за ними - сотрудники по разведению, ветеринары и биологи питомников. Введение таких мер связывают с тем, что панды могут подхватить инфекции от туристов.
В природе, среди гор провинции Сычуань панд осталось чуть более 1,5 тыс. Хотя опыты по разведению в питомнике этих млекопитающих приносят некоторые результаты, решающего сдвига в увеличении их популяции добиться никак не удается.
Напомним, разнополые панды-близнецы, мать которых была выращена в неволе, а отец жил в дикой природе, появились на свет в провинции Сычуань.