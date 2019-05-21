Макрон закликає ЄС вжити заходів проти впливу Росії, Китаю і США
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Емманюель Макрон закликає розробити "основоположну європейську конвенцію" на найближчі п'ять років після виборів до Європарламенту. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Європа не може собі дозволити розкіш бездіяльності, заявив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю 40 регіональним французьким виданням, опублікованому у вівторок, 21 травня.
"Або ми вирішимо розділитися і станемо майданчиком, на якій китайці, росіяни і американці зможуть впливати і вести свою гру, або ми вирішимо відновити контроль і бути суверенними", - заявив Макрон напередодні виборів до Європарламенту.
Росіяни і американці "ніколи ще так нав'язливо" не фінансували партії правого спрямування, зазначив Макрон. При цьому він згадав ймовірні зв'язки екс-радника Трампа Стівена Беннон з правими популістами у Франції.
Макрон назвав майбутні вибори до Європарламенту найважливішими з 1979 року, вказавши на "екзистенційні загрози Євросоюзу". Президент Франції закликав після виборів ухвалити "основоположну європейську конвенцію". Він пропонує сільським головам держав і урядів, новим представникам виконавчої та законодавчої влади разом з громадянами розробити європейську стратегію на найближчі п'ять років.
Одночасно Макрон заявив, що відносини Німеччини та Франції знову вирівнялися. Президент Франції зазначив взаємоповагу і продуктивну спільну роботу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Нагадаємо, у Франції менш ніж за тиждень до виборів в Європарламент 26 травня ультраправе "Національне об'єднання" (колишній "Національний фронт") і президентська партія "Вперед, Республіко!" залишаються лідерами опитувань, значно випереджаючи інші політичні рухи.