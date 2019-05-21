У Франції партії Макрона і Ле Пен лідирують перед виборами до Європарламенту

КИЇВ. 21 травня. УНН. У Франції менш ніж за тиждень до виборів в Європарламент 26 травня ультраправе "Національне об'єднання" (колишній "Національний фронт") і президентська партія "Вперед, Республіко!" залишаються лідерами опитувань, значно випереджаючи інші політичні рухи. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо "Свобода".