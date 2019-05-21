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У Франції партії Макрона і Ле Пен лідирують перед виборами до Європарламенту

У Франції партії Макрона і Ле Пен лідирують перед виборами до Європарламенту

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. У Франції менш ніж за тиждень до виборів в Європарламент 26 травня ультраправе "Національне об'єднання" (колишній "Національний фронт") і президентська партія "Вперед, Республіко!" залишаються лідерами опитувань, значно випереджаючи інші політичні рухи. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо "Свобода".

За партію Марін Ле Пен готові голосувати 23,5% французів, за правлячу в країні партію Еммануеля Макрона - 23%, відповідно до опублікованого 20 травня опитуванням інституту Ipsos.

Рух "жовтих жилетів" "Жовтий альянс" ледь набирає 1% при прохідному бар'єрі 5%.

Щомісячне опитування інституту показує стійкий рейтинг партії "Вперед, Республіко!" і одновідсоткове зростання популярності ультраправих, відзначає France-Presse. Третє місце займає французька ультраправа партія "Республіканці" з 13% підтримки.

Список Соціалістичної партії Франції ледь долає 5-відсотковий бар'єр (5,5%), необхідний для проходження до Європарламенту. Списки інших партій і рухів, згідно з даними інституту Ipsos, користуються підтримкою від сили одного відсотка виборців кожен. Серед них - "Жовтий альянс", що представляє протестний рух "жовтих жилетів", повідомляє Міжнародне французьке радіо.

Нагадаємо, за кілька днів, 23 травня, стартують вибори до Європейського парламенту. Вони пройдуть в 28 країнах-членах ЄС, включаючи Велику Британію. Аби перемогти на виборах, деякі європейські політики вдаються до маніпуляцій, включаючи дискредитацію України.

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