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Кандидати в Європарламент піаряться на критиці України

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КИЇВ. 20 травня. УНН. За кілька днів, 23 травня, стартують вибори до Європейського парламенту. Вони пройдуть в 28 країнах-членах ЄС, включаючи Велику Британію. Аби перемогти на виборах, деякі європейські політики вдаються до маніпуляцій, включаючи дискредитацію України, передає УНН.

Так, нещодавно депутат європарламенту, міністр сільського господарства Австрії Елізабет Кьостінгер заявила про те, що Україна постачає австрійцям продукти із "низькими стандартами виробництва".

Зокрема мова йшла про українську курятину, яку неодноразово перевіряли ті ж європейські інспектори і надавали позитивні висновки, відкриваючи свої ринки. До речі, за даними МінАПК українську курятину купують 80 країн світу

Тож, заява Кьостінгер обурила представників профільної асоціації "Союз птахівників України". Фахівці пояснили, що на українських підприємствах, де виробляють м'ясо птиці, яке експортується у ЄС, запроваджено найвищі європейські стандарти.

"Як може заявляти міністр таке, не впевнившись особисто у всіх процесах виробництва та переробки продукції, яка експортується до ЄС з України?" - дивується глава асоціації Сергій Карпенко.

Він вважає, що критика України з боку міністра Австрії, за сумісництвом євродепутата може бути пов’язана з двома причинами. Перша – намір ЄС збільшити квоти на ввіз української курятини в країни Союзу, друга – вибори в Європарламент.

"До моменту голосування питання про збільшення квот для України, ми все частіше будемо зустрічати у європейській пресі такі повідомлення, заяви, що компрометують українських виробників, тим більше що це підігрівається ще й напередодні виборів до Європарламенту, де деяким депутатам потрібно показати, як вони вболівають за європейського виробника", - припускає Карпенко.

Раніше у коментарі УНН народний депутат, член аграрного Комітету ВР Леонід Козаченко розповідав, що міжнародні інспектори давно цікавляться виробництвом курятини в Україні.

“П’ять років тому в Україну приїхали єврокомісар та ветеринари. Вони здійснили візити на 10 українських підприємств, в тому числі — МХП (найбільший виробник і експортер курятини в Україні – ред). І єврокомісар заявила, що ЄС відстав від України у сфері птахівництва мінімум на 10, а то й 15 років”, — розповів він. 

Довідка: Елізабет Кьостінгер - австрійський політик, федеральний міністр сільського господарства, лісового господарства, навколишнього середовища, водного господарства та туризму з 18 грудня 2017 року. Була обрана депутатом Європарламенту від Австрійської народної партії у 2009 році, продовжила свій мандат у 2014 році.

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