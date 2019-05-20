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Кандидаты в Европарламент пиарятся на критике Украины

Кандидаты в Европарламент пиарятся на критике Украины

Киев  •  УНН

 • 20543 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Через несколько дней, 23 мая, стартуют выборы в Европейский парламент. Они пройдут в 28 странах-членах ЕС, включая Великобританию. Чтобы победить на выборах, некоторые европейские политики прибегают к манипуляциям, включая дискредитацию Украины, передает УНН.

Так, недавно депутат Европарламента, министр сельского хозяйства Австрии Элизабет Кёстингер заявила о том, что Украина поставляет австрийцам продукты с "низкими стандартами производства".

В частности, речь шла об украинской курятине, которую неоднократно проверяли те же европейские инспекторы и давали положительные выводы, открывая свои рынки. Кстати, по данным МинАПК украинскую курятину покупают 80 стран мира.

Поэтому, заявление Кёстингер возмутила представителей профильной ассоциации "Союз птицеводов Украины". Специалисты объяснили, что на украинских предприятиях, где производят мясо птицы, которое экспортируется в ЕС, введены высокие европейские стандарты.

"Как может заявлять министр такое, не убедившись лично во всех процессах производства и переработки продукции, экспортируемой в ЕС из Украины?" - удивляется глава ассоциации Сергей Карпенко.

Он считает, что критика Украины со стороны министра Австрии, по совместительству евродепутата, может быть связана с двумя причинами. Первая - намерения ЕС увеличить квоты на ввоз украинской курятины в страны Союза, вторая - выборы в Европарламент.

"К моменту голосования вопрос об увеличении квот для Украины, мы все чаще будем встречать в европейской прессе такие сообщения, заявления, компрометирующие украинских производителей, тем более что это подогревается еще и накануне выборов в Европарламент, где некоторым депутатам нужно показать, как они болеют за европейского производителя", - предполагает Карпенко.

Ранее в комментарии УНН народный депутат, член аграрного комитета ВР Леонид Козаченко рассказывал, что международные инспекторы давно интересуются производством курятины в Украине.

"Пять лет назад в Украину приехали еврокомиссар и ветеринары. Они совершили визиты на 10 украинских предприятий, в том числе - МХП (крупнейший производитель и экспортер курятины в Украине - ред). И еврокомиссар заявила, что ЕС отстал от Украины в сфере птицеводства минимум на 10, а то и 15 лет", - рассказал он.

Справка: Элизабет Кёстингер - австрийский политик, федеральный министр сельского хозяйства, лесного хозяйства, окружающей среды, водного хозяйства и туризма с 18 декабря 2017 года. Была избрана депутатом Европарламента от Австрийской народной партии в 2009 году, продолжила свой мандат в 2014 году.

Украинские Национальные Новости

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