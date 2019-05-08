Європа нас боїться: нардеп пояснив причини конфлікту між українськими та європейськими фермерами
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Україна поставила Європу в незручне становище. Мільярди субсидій європейським фермерам не допомогли їм вистояти проти української агропродукції, і тепер вони змушені переходити до радикальних дій - насильно блокувати торгову експансію України в ЄС. Таку думку в коментарі УНН висловив народний депутат, член Комітету ВР з питань аграрної політики Леонід Козаченко, коментуючи атаку європейців на найбільшого виробника курятини в Україні, компанію "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка.
Цей конфлікт нещодавно описало міжнародне видання Politico. У статті зазначено, що європейські фермери обзавелися лобі з числа депутатів Європарламенту і тепер спільно намагаються заблокувати виділення кредиту ЄБРР українській компанії "МХП".
Причина конфлікту: стрімке зростання виробництва української курятини, що стала суперпопулярною серед споживачів в ЄС завдяки своїй конкурентній перевазі - ціні. Іншими словами, український виробник почав витісняти на ринку ЄС місцевих виробників, пропонуючи ту ж якість за меншу ціну.
"Європа нас боїться. Наш АПК базується на індустріальному веденні сільськогосподарського виробництва, європейський - на маленьких сімейних фермерських господарствах. Вони не є конкурентами нашим середнім, я вже не кажу великим аграрним підприємствам, таким як "МХП". До речі, додам, що сьогодні 40% бюджету ЄС йде на дотації, щоб ці маленькі сімейні господарства були конкурентноздатні. У нас практично немає дотацій для аграрного сектора, але він все одно примудряється розвиватися", - сказав депутат.
Проблема тільки в тому, що на відміну від європейців, у українських виробників немає лобі в Європарламенті і свою дорогу на міжнародні ринки вони фактично змушені пробивати самі. Навіть посли, і ті відмовляються відстоювати торгові інтереси України за кордоном, розповідає Козаченко.
Українські експерти встигли заявити, що випади європейців в сторону українського виробника можна розцінювати як шантаж. Утім, особливу увагу на це радять не звертати.
"Ці заяви і публікації - просто необґрунтована шантаж, непідкріплений реальними фактами, і ЄБРР уваги на них звертати не буде, це занадто поважна організація", - зазначив Олександр Охріменко.
Щодо самого ЄБРР, то там не стали спекулювати на темі і утрималися від коментарів до "схвалення проекту акціонерами 22 травня".
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