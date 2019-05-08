Конкурентная война ЕС и Украиной: кто защитит национальных производителей

Европейские фермеры, а вместе с ними и европарламентарии призвали Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отказаться от сотрудничества с крупнейшим производителем курятины Украины - компанией "Мироновский хлебопродукт" (МХП) и не предоставлять им очередной кредит на том лишь основании, что украинская компания вытеснила европейских производителей с их же рынке и продолжает масштабировать свое присутствие в ЕС.

Подробно о конфликте УНН рассказывал ранее.

Теперь же агентство решило поинтересоваться, кто в таких случаях должен выступить "адвокатом" украинских производителей, ведь Украина еще не в ЕС, поэтому среди европарламентариев украинских представителей нет и дискутировать некому.

Оказывается, случай с "МХП" не единственный, жертвами атаки иностранных конкурентов и раньше были украинские агрохолдинги. Но, в отличие от иностранцев, на помощь украинским компаниям никто не торопится прийти, и те вынуждены бороться самостоятельно. Об этом в комментарии УНН рассказал народный депутат, член Комитета ВР по вопросам аграрной политики Леонид Козаченко.

"Украинские чиновники не понимают своей ответственности за работу бизнеса за рубежом. Когда-то у агрохолдинга "Нибулон" были проблемы в Бразилии - не мог экспортировать туда пшеницу. А Бразилия, как известно, является одним из крупнейших конкурентов Украины в этом сегменте. Я звонил в наше посольство, просил помощи помочь крупнейшему трейдеру и экспортеру продукции. На что посол мне заявил - не переживайте о интересах владельца агрохолдинга, думайте о государстве. Зато, если возникают проблемы в любой американской компании в Украине, посол США идет к президенту. И это не коррупция, это отстаиванием интересов своего государства", - рассказал Козаченко.

По его словам, борьба за рынок курятины в ЕС является свидетельством того, что Украина имеет мощный экспортный потенциал, который конкуренты уже сейчас пытаются искусственно удержать.

"Пример с курятиной является свидетельством того, что мы не понимаем, что поддержка нашего бизнеса - это не поддержка владельца бизнеса, это поддержка нашей экономики и государства. Европа нас боится. Наш АПК базируется на индустриальном ведении сельскохозяйственного производства, европейский - на маленьких семейных фермерских хозяйствах. Они не являются конкурентами нашим средним, я уже не говорю большим аграрным предприятиям, таким как МХП. К слову добавлю, что сегодня 40% бюджета ЕС идет на дотации, чтобы эти маленькие семейные хозяйства были конкурентоспособны. У нас практически нет дотаций для аграрного сектора, но он все равно умудряется развиваться", - рассказал нардеп.

Козаченко также подчеркнул, что европейцы заметили в "МХП" мощного конкурента еще пять лет назад.

"Тогда в Украину приехала еврокомиссар и ветеринары. Они совершили визиты на 10 украинских предприятий, в том числе - МХП. И еврокомиссар заявила, что ЕС отстал от Украины в сфере птицеводства минимум на 10, а то и 15 лет. Европейцы поехали домой шокированы, поняв, что как только они нам откроют двери - мы их сразу запихнем за пояс. Как после этого можно закрывать глаза на проблемы бизнеса, который создает рабочие места в Украине и приносит миллиарды валютной выручки?", - резюмировал Козаченко.

Слова нардепа подтверждают и статистические данные. В 2018 году птицеводы обеспечили Украине 500 млн долларов валютной выручки, из них 450 млн долларов - это доля агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП), который является главным экспортером в стране. Компания осуществляет 88,2% всех внешних поставок мяса птицы на международные рынки.

Благодаря мощностям украинских производителей курятины, в основном "МХП", Украина только за шесть лет (с 2013 года) трансформировалась из нетто-импортера в нетто-экспортера, способного удовлетворить спрос не только внутреннего потребителя, но и внешнего.

Как ранее сообщал УНН, Украина в прошлом году заняла 6-место среди экспортеров курятины, опередив Россию и Канаду. В ЕС Украина - третий главный поставщик после Бразилии и Таиланда.