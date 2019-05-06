Курятині прогнозують лідерство на світовому м'ясному ринку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У 2019 році курятина стане найбільш споживаним видом м’яса у світі. Про це свідчать прогнози Rabobank, передає УНН з посиланням на Poultry World.
Повідомляється, що курятина випередить за популярністю свинину. Причина - африканська чума свиней, що вдарила по м'ясному ринку Китаю.
"Скорочення поголів’я свиней в Китаї через АЧС призведе до великих потрясінь на світових ринках білка. Курятина - це той м'ясний білок, який виграє від цих потрясінь", - зазначила виконавчий директор відділу досліджень Тваринного білка Rabobank Крістін МакКракен.
Крім Китаю, АЧС охопила Росію, В'єтнам, країни Європи та Південно-Східної Азії, продовжила експерт.
"Ті країни, що постраждали від АЧС, будуть збільшувати власне виробництво або імпорт курятини, яловичини та морепродуктів. Вартість цих видів білка буде зростати", - каже МакКракен.
Нагадаємо, українська курятина користується успіхом на закордонному ринку. Не так давно американські експерти сформували рейтинг провідних експортерів м'яса птиці, де Україна займає 6-те місце, випереджаючи Росію і Канаду.
Птахівники забезпечили Україні у 2018 році 500 млн доларів валютної виручки, з них 450 млн доларів - це частка агрохолдингу Юрія Косюка "Миронівський хлібопродукт" (МХП), який є головним експортером в країні. Компанія здійснює 88,2% всіх зовнішніх поставок м'яса птиці на міжнародні ринки.