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Курятині прогнозують лідерство на світовому м'ясному ринку

Курятині прогнозують лідерство на світовому м'ясному ринку

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. У 2019 році курятина стане найбільш споживаним видом м’яса у світі. Про це свідчать прогнози Rabobank, передає УНН з посиланням на Poultry World.

Повідомляється, що курятина випередить за популярністю свинину. Причина - африканська чума свиней, що вдарила по м'ясному ринку Китаю.

"Скорочення поголів’я свиней в Китаї через АЧС призведе до великих потрясінь на світових ринках білка. Курятина - це той м'ясний білок, який виграє від цих потрясінь", - зазначила виконавчий директор відділу досліджень Тваринного білка Rabobank Крістін МакКракен.

Крім Китаю, АЧС охопила Росію, В'єтнам, країни Європи та Південно-Східної Азії, продовжила експерт.

"Ті країни, що постраждали від АЧС, будуть збільшувати власне виробництво або імпорт курятини, яловичини та морепродуктів. Вартість цих видів білка буде зростати", - каже МакКракен.

Нагадаємо, українська курятина користується успіхом на закордонному ринку. Не так давно американські експерти сформували рейтинг провідних експортерів м'яса птиці, де Україна займає 6-те місце, випереджаючи Росію і Канаду.

Птахівники забезпечили Україні у 2018 році 500 млн доларів валютної виручки, з них 450 млн доларів - це частка агрохолдингу Юрія Косюка "Миронівський хлібопродукт" (МХП), який є головним експортером в країні. Компанія здійснює 88,2% всіх зовнішніх поставок м'яса птиці на міжнародні ринки.

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