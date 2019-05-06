Курятине прогнозируют лидерство на мировом мясном рынке
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В 2019 году курятина станет самым потребляемым видом мяса в мире. Об этом свидетельствуют прогнозы Rabobank, передает УНН со ссылкой на Poultry World.
Сообщается, что курятина опередит по популярности свинину. Причина - африканская чума свиней, которая ударила по мясному рынку Китая.
"Сокращение поголовья свиней в Китае из-за АЧС приведет к большим потрясениям на мировых рынках белка. Курятина - это тот мясной белок, который выигрывает от этих потрясений", - отметила исполнительный директор отдела исследований Животного белка Rabobank Кристин МакКракен.
Кроме Китая, АЧС охватила Россию, Вьетнам, страны Европы и Юго-Восточной Азии, продолжила эксперт.
"Те страны, которые пострадали от АЧС, будут увеличивать собственное производство или импорт курятины, говядины и морепродуктов. Стоимость этих видов белка будет расти", - говорит Маккракен.
Напомним, украинская курятина пользуется успехом на зарубежном рынке. Не так давно американские эксперты сформировали рейтинг ведущих экспортеров мяса птицы, где Украина занимает 6-е место, опережая Россию и Канаду.
Птицеводы обеспечили Украине в 2018 году 500 млн долларов валютной выручки, из них 450 млн долларов - это доля агрохолдинга Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (МХП), который является главным экспортером в стране. Компания осуществляет 88,2% всех внешних поставок мяса птицы на международные рынки.