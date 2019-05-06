Курятине прогнозируют лидерство на мировом мясном рынке

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 60784 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 88775 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100835 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102815 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126181 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112471 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138349 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144746 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130197 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130252 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Курятине прогнозируют лидерство на мировом мясном рынке

Курятине прогнозируют лидерство на мировом мясном рынке

Киев  •  УНН

 • 9322 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В 2019 году курятина станет самым потребляемым видом мяса в мире. Об этом свидетельствуют прогнозы Rabobank, передает УНН со ссылкой на Poultry World.

Сообщается, что курятина опередит по популярности свинину. Причина - африканская чума свиней, которая ударила по мясному рынку Китая.

"Сокращение поголовья свиней в Китае из-за АЧС приведет к большим потрясениям на мировых рынках белка. Курятина - это тот мясной белок, который выигрывает от этих потрясений", - отметила исполнительный директор отдела исследований Животного белка Rabobank Кристин МакКракен.

Кроме Китая, АЧС охватила Россию, Вьетнам, страны Европы и Юго-Восточной Азии, продолжила эксперт.

"Те страны, которые пострадали от АЧС, будут увеличивать собственное производство или импорт курятины, говядины и морепродуктов. Стоимость этих видов белка будет расти", - говорит Маккракен.

Напомним, украинская курятина пользуется успехом на зарубежном рынке. Не так давно американские эксперты сформировали рейтинг ведущих экспортеров мяса птицы, где Украина занимает 6-е место, опережая Россию и Канаду.

Птицеводы обеспечили Украине в 2018 году 500 млн долларов валютной выручки, из них 450 млн долларов - это доля агрохолдинга Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (МХП), который является главным экспортером в стране. Компания осуществляет 88,2% всех внешних поставок мяса птицы на международные рынки.

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