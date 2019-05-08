Конкурентна війна ЄС та України: хто захистить національних виробників

Європейські фермери, а разом з ними і європарламентарі закликали Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) відмовитися від співпраці з найбільшим виробником курятини України — компанією “Миронівський хлібопродукт” (МХП) та не надавати їм черговий кредит на тій лише підставі, що українська компанія витіснила європейських виробників з їх же ринку і продовжує масштабувати свою присутність в ЄС.

Детально про конфлікт УНН розповідав раніше.

Тепер же агентство вирішило поцікавитися, хто в таких випадках має виступити “адвокатом” українських виробників, адже, Україна ще не в ЄС, тож серед європарламентарів українських представників немає і дискутувати нікому.

Виявляється, випадок з “МХП” не єдиний, жертвами атаки іноземних конкурентів і раніше були українські агрохолдинги. Але, на відміну від іноземців, на допомогу українським компаніям ніхто не квапиться прийти, і ті змушені боротися самотужки. Про це в коментарі УНН розповів народний депутат, член Комітету ВР з питань аграрної політики Леонід Козаченко.

“Українські можновладці не розуміють своєї відповідальності за роботу бізнесу за кордоном. Колись агрохолдинг „Нібулон“ мав проблеми у Бразилії — не міг експортувати туди пшеницю. А Бразилія, як відомо, є одним із найбільших конкурентів України в цьому сегменті. Я телефонував у наше посольство, просив допомоги посприяти найбільшому трейдеру і експортеру продукції. На що посол мені заявив — не переймайтеся інтересами власника агрохолдингу, думайте про державу. Натомість, якщо виникають проблеми у будь-якої американської компанії в Україні, посол США іде до президента. І це не є корупцією, це є відстоюванням інтересів своєї держави”, — розповів Козаченко.

За його словами, жорстка боротьба за ринок курятини в ЄС є свідченням того, що Україна має потужний експортний потенціал, який конкуренти вже зараз намагаються штучно стримати.

“Приклад із курятиною є свідченням того, що ми не розуміємо, що підтримка нашого бізнесу — це не підтримка власника бізнесу, це підтримка нашої економіки і держави. Європа нас боїться. Наш АПК базується на індустріальному веденні сільськогосподарського виробництва, європейський — на маленьких сімейних фермерських господарствах. Вони не є конкурентами нашим середнім, я вже не кажу великим аграрним підприємствам, таким як МХП. До слова додам, що сьогодні 40% бюджету ЄС йде на дотації, щоб ці маленькі сімейні господарства були конкурентоспроможні. У нас практично немає дотацій для аграрного сектору, але він все одно умудряється розвивається”, — розповів нардеп.

Козаченко також підкреслив, що європейці примітили в “МХП” потужного конкурента ще п’ять років тому.

“Тоді в Україну приїхала єврокомісар та ветеринари. Вони здійснили візити на 10 українських підприємств, в тому числі — МХП. І єврокомісар заявила, що ЄС відстав від України у сфері птахівництва мінімум на 10, а то й 15 років. Європейці поїхали додому шоковані, зрозумівши, що як тільки вони нам відкриють двері — ми їх одразу запхнемо за пояс. Як після цього можна закривати очі на проблеми бізнесу, який створює робочі місця в Україні та приносить мільярди валютної виручки?”, — резюмував Козаченко.

Слова нардепа підтверджують і статистичні дані. У 2018 році птахівники забезпечили Україну 500 млн доларів валютної виручки, з них 450 млн доларів — це частка агрохолдингу “Миронівський хлібопродукт” (МХП), який є головним експортером в країні. Компанія здійснює 88,2% всіх зовнішніх поставок м’яса птиці на міжнародні ринки.

Завдяки потужностям українських виробників курятини, здебільшого “МХП”, Україна лише за шість років ( з 2013 року) трансформувалася з нетто-імпортера на нетто-експортера, спроможного задовольнити попит не лише внутрішнього споживача, але й зовнішнього.

Як раніше повідомляв УНН, Україна минулого року посіла 6-місце серед експортерів курятини, випередивши Росію та Канаду. В ЄС Україна — третій головний постачальник після Бразилії та Таїланду.