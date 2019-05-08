Европа нас боится: нардеп объяснил причины конфликта между украинскими и европейскими фермерами

Этот конфликт недавно описало международное издание Politico. В статье указано, что европейские фермеры обзавелись лобби из числа депутатов Европарламента и теперь совместно пытаются заблокировать выделение кредита ЕБРР украинской компании "МХП".

Причина конфликта: стремительный рост производства украинской курятины, ставшей суперпопулярной среди потребителей в ЕС благодаря своему конкурентному преимуществу - цене. Другими словами, украинский производитель начал вытеснять на рынке ЕС местных производителей, предлагая то же качество за меньшую цену.

"Европа нас боится. Наш АПК базируется на индустриальном ведении сельскохозяйственного производства, европейский - на маленьких семейных фермерских хозяйствах. Они не являются конкурентами нашим средним, я уже не говорю большим аграрным предприятиям, таким как "МХП". К слову, добавлю, что сегодня 40% бюджета ЕС идет на дотации, чтобы эти маленькие семейные хозяйства были конкурентоспособны. У нас практически нет дотаций для аграрного сектора, но он все равно умудряется развиваться", - сказал депутат.

Проблема только в том, что в отличие от европейцев, у украинских производителей нет лобби в Европарламенте и свою дорогу на международные рынки они фактически вынуждены пробивать сами. Даже послы, и те отказываются отстаивать торговые интересы Украины за рубежом, рассказывает Козаченко.

Украинские эксперты успели заявить, что выпады европейцев в сторону украинского производителя можно расценивать как шантаж. Впрочем, особого внимания на это советуют не обращать.

"Эти заявления и публикации - просто необоснованный шантаж, неподкрепленный реальными фактами, и ЕБРР внимания на них обращать не будет, это слишком уважаемая организация", - отметил Александр Охрименко.

Что касается самого ЕБРР, то там не стали спекулировать на теме и воздержались от комментариев до "одобрения проекта акционерами 22 мая".

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