Макрон призывает ЕС принять меры против влияния России, Китая и США

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КИЕВ. 21 мая. УНН. Эмманюэль Макрон призывает разработать "основополагающую европейскую конвенцию" на ближайшие пять лет после выборов в Европарламент. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Европа не может себе позволить роскошь бездействия, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью 40 региональным французским изданиям, опубликованном во вторник, 21 мая.

"Либо мы решим разделиться и станем площадкой, на которой китайцы, россияне и американцы смогут оказывать влияние и вести свою игру, либо мы решим восстановить контроль и быть суверенными", - заявил Макрон в преддверии выборов в Европарламент.

Россияне и американцы "никогда еще так навязчиво" не финансировали партии правого толка, отметил Макрон. При этом он упомянул предполагаемые связи экс-советника Трампа Стивена Бэннона с правыми популистами во Франции.

Макрон назвал предстоящие выборы в Европарламент важнейшими с 1979 года, указав на "экзистенциальные угрозы Евросоюзу". Президент Франции призвал после выборов принять "основополагающую европейскую конвенцию". Он предлагает главам государств и правительств, новым представителям исполнительной и законодательной власти вместе с гражданами разработать европейскую стратегию на ближайшие пять лет.

Одновременно Макрон заявил, что отношения Германии и Франции снова выровнялись. Президент Франции отметил взаимоуважение и продуктивную совместную работу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Напомним, во Франции менее чем за неделю до выборов в Европарламент 26 мая ультраправая "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт") и президентская партия "Вперед, республика!" остаются лидерами опросов, значительно опережая другие политические движения.

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