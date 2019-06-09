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Країни G20 погодили принципи поводження з штучним інтелектом

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Країни "великої двадцятки" вперше домовилися про засади поводження з штучним інтелектом (ШІ). Вони прописані в спільній заяві, опублікованій в суботу, 8 червня, за підсумками зустрічі міністрів економіки держав G20 в японському місті Цукуба. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Розробники та користувачі технологій ШІ “повинні поважати основні юридичні принципи, права людини і демократичні цінності”, сказано в документі. Для підвищення довіри до технологій ШІ і повної реалізації їх потенціалу необхідно, щоб в центрі використання штучного інтелекту стояла людина, говориться далі.

Інший принцип говорить, що системи ШІ повинні бути “стійкі, захищені і надійні” протягом усього періоду їх використання і не повинні нести з собою “ніяких неприйнятних ризиків”.

Зокрема, ОЕСР теж погодила принципи роботи з ШІ.

22 травня принципи поводження з ШІ зафіксувала також Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), що об’єднує 36 економічно розвинених країн світу, спільно з ще 6 державами — Аргентиною, Бразилією, Коста-Рікою, Колумбією, Перу і Румунією. В ОЕСР вказали, зокрема, на необхідність прозоро вести розробки в сфері ІІ і постачати такі системи відповідним маркуванням.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Штучний інтелект навчився створювати портрети неіснуючих людей в повний зріст

Нагадаємо, американська транснаціональна корпорація Google оголосила про початок роботи міжнародної консультативної ради, яка буде розглядати етичні питання навколо штучного інтелекту та інших інноваційних технологій.

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