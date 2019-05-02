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Штучний інтелект навчився створювати портрети неіснуючих людей в повний зріст

Київ • УНН

 • 108903 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Японські розробники створили алгоритм, який може створювати зображення неіснуючих людей в повний зріст. Результат майже не відрізняється від звичайних фотографій, повідомляє УНН з посиланням на портал Outer Places.

Новий ШІ не просто робить зображення, але дає “людям” рухатися і змінювати одяг. Щоб домогтися цього ефекту, вчені з компанії Data Grid працювали відразу за декількома напрямками навчання нейромережі.

Розробники планують підписати контракти з рекламними компаніями, магазинами і ритейлерами. Використовувати алгоритм для просування одягу буде набагато дешевше, ніж залучати моделей і фотографів.

Нагадуємо, штучний інтелект навчився розпізнавати посттравматичний синдром за голосом.

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