Штучний інтелект навчився створювати портрети неіснуючих людей в повний зріст
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Японські розробники створили алгоритм, який може створювати зображення неіснуючих людей в повний зріст. Результат майже не відрізняється від звичайних фотографій, повідомляє УНН з посиланням на портал Outer Places.
Новий ШІ не просто робить зображення, але дає “людям” рухатися і змінювати одяг. Щоб домогтися цього ефекту, вчені з компанії Data Grid працювали відразу за декількома напрямками навчання нейромережі.
Розробники планують підписати контракти з рекламними компаніями, магазинами і ритейлерами. Використовувати алгоритм для просування одягу буде набагато дешевше, ніж залучати моделей і фотографів.
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