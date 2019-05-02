Искусственный интеллект научился создавать портреты несуществующих людей в полный рост

Новый ИИ не просто делает изображения, но дает “людям” двигаться и менять одежду. Чтобы добиться этого эффекта, ученые из компании Data Grid работали сразу по нескольким направлениям обучения нейросети.

Разработчики планируют подписать контракты с рекламными компаниями, магазинами и ритейлерами. Использовать алгоритм для продвижения одежды будет гораздо дешевле, чем привлекать моделей и фотографов.

Напоминаем, искусственный интеллект научился распознавать посттравматический синдром по голосу.