Искусственный интеллект научился создавать портреты несуществующих людей в полный рост
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Японские разработчики создали алгоритм, который может создавать изображения несуществующих людей в полный рост. Результат почти неотличим от обычных фотографий, сообщает УНН со ссылкой на портал Outer Places.
Новый ИИ не просто делает изображения, но дает “людям” двигаться и менять одежду. Чтобы добиться этого эффекта, ученые из компании Data Grid работали сразу по нескольким направлениям обучения нейросети.
Разработчики планируют подписать контракты с рекламными компаниями, магазинами и ритейлерами. Использовать алгоритм для продвижения одежды будет гораздо дешевле, чем привлекать моделей и фотографов.
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