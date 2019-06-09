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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135735 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143771 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129825 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Актуальное
Страны G20 согласовали принципы обращения с искусственным интеллектом

Страны G20 согласовали принципы обращения с искусственным интеллектом

Киев  •  УНН

 • 18211 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Страны "большой двадцатки" впервые договорились о принципах обращения с искусственным интеллектом (ИИ). Они прописаны в совместном заявлении, опубликованном в субботу, 8 июня, по итогам встречи министров экономики государств G20 в японском городе Цукуба. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Разработчики и пользователи технологий ИИ “должны уважать основные юридические принципы, права человека и демократические ценности”, говорится в документе. Для повышения доверия к технологиям ИИ и полной реализации их потенциала необходимо, чтобы в центре использования искусственного интеллекта стоял человек, говорится далее.

Другой принцип гласит, что системы ИИ должны быть “устойчивы, защищены и надежные” в течение всего периода их использования и не должны нести с собой “никаких неприемлемых рисков”.

В частности, ОЭСР тоже согласовала принципы работы с ИИ.

22 мая принципы обращения с ИИ зафиксировала также Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющая 36 экономически развитых стран мира, совместно с еще 6 государствами — Аргентиной, Бразилией, Коста-Рикой, Колумбией, Перу и Румынией. В ОЭСР указали, в частности, необходимость прозрачно вести разработки в области ИИ и поставлять такие системы соответствующей маркировкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Искусственный интеллект научился создавать портреты несуществующих людей в полный рост

Напомним, американская транснациональная корпорация Google объявила о начале работы международного консультативного совета, который будет рассматривать этические вопросы вокруг искусственного интеллекта и других инновационных технологий.

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