Страны G20 согласовали принципы обращения с искусственным интеллектом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Страны "большой двадцатки" впервые договорились о принципах обращения с искусственным интеллектом (ИИ). Они прописаны в совместном заявлении, опубликованном в субботу, 8 июня, по итогам встречи министров экономики государств G20 в японском городе Цукуба. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Разработчики и пользователи технологий ИИ “должны уважать основные юридические принципы, права человека и демократические ценности”, говорится в документе. Для повышения доверия к технологиям ИИ и полной реализации их потенциала необходимо, чтобы в центре использования искусственного интеллекта стоял человек, говорится далее.
Другой принцип гласит, что системы ИИ должны быть “устойчивы, защищены и надежные” в течение всего периода их использования и не должны нести с собой “никаких неприемлемых рисков”.
В частности, ОЭСР тоже согласовала принципы работы с ИИ.
22 мая принципы обращения с ИИ зафиксировала также Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющая 36 экономически развитых стран мира, совместно с еще 6 государствами — Аргентиной, Бразилией, Коста-Рикой, Колумбией, Перу и Румынией. В ОЭСР указали, в частности, необходимость прозрачно вести разработки в области ИИ и поставлять такие системы соответствующей маркировкой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Искусственный интеллект научился создавать портреты несуществующих людей в полный рост
Напомним, американская транснациональная корпорация Google объявила о начале работы международного консультативного совета, который будет рассматривать этические вопросы вокруг искусственного интеллекта и других инновационных технологий.