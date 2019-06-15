Министры энергетики G20 договорились о действиях по стабилизации рынка нефти

В минувший четверг в Ормузском проливе нападению подверглись два танкера. Один из них принадлежит японской судоходной компании.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в причастности к атакам.

“Самое важное, что мы (министры энергетики) согласились, что нам нужно совместно работать, чтобы справиться с недавними инцидентами с точки зрения энергетики”, — сказал Секо в беседе с журналистами на встрече министров энергетики и окружающей среды G20, которая в эти выходные проходит в японском городе Каруидзава.

“То же самое произошло во время наших двусторонних встреч”, — добавил министр, имея в виду свои переговоры с министрами из нескольких стран, включая США и Саудовскую Аравию.

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Саудовский министр энергетики Халид Аль-Фалих сказал во время переговоров с Секо, что Эр-Рияд “очень серьезно” воспринял недавние события, включая атаку на четыре танкера у берегов ОАЭ 12 мая. По его словам, эти нападения пошатнули уверенность рынка в обеспечении безопасности поставок топлива.

“Королевство заинтересовано в стабильности на мировых рынках нефти”, — добавил министр.

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Заместитель министра энергетики США Дэн Бруиллетт также осудил атаки.

“Мы решительно поддерживаем Японию и кого бы то ни было еще”, — сказал он на пресс-конференции в кулуарах министерской встречи.

Саммит лидеров “Большой двадцатки” пройдет в Осаке с 28 по 29 июня.