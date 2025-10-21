Міністр оборони Литви оголосила про відставку через втрату довіри прем’єра

Міністр оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що планує залишити посаду після того, як прем’єр-міністр Інга Ругінієне публічно висловила сумніви щодо її керівництва. За словами Шакалієне, працювати в умовах відсутності довіри неможливо, а остаточне рішення про відставку вона обговорить із президентом, пише УНН із посиланням на LRT.

Деталі

У вівторок, 21 жовтня, міністр оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що вирішила піти у відставку, стверджуючи, що не може продовжувати свою роботу після того, як прем'єр-міністр Інга Ругінієне публічно висловила недовіру до її керівництва.

У мене є проєкт заяви про відставку, і я обговорю його з президентом сьогодні. На цей час я не бачу причин змінювати своє рішення. Це політика – довіра з боку прем’єр-міністра та лідера партії – це те, що по суті визначає, чи можна вам делегувати певну роботу. Я не бачу жодної можливості працювати в середовищі, де немає довіри – сказала Шакаліє журналістам у Сеймі у вівторок.

У понеділок Шакалієне зустрілася з прем'єр-міністром Ругінене.

Прем'єр-міністр дала зрозуміти, що її довіра до мене похитнулася. Я не зовсім розумію, як можна працювати в такій атмосфері – сказала Шакалієне журналістам після зустрічі та додала, що проконсультується зі своєю командою, перш ніж приймати рішення про відставку.

Я працюю як частина команди – люди, які залишили інші посади, щоб приєднатися до міністерства з патріотизму, заслуговують на те, щоб бути частиною остаточного рішення – сказала вона.

Доповнення

Минулого тижня Ругінене вимагала від Шакалене пояснень щодо неформального брифінгу Міністерства оборони для лідерів думок у соціальних мережах щодо оборонного бюджету на 2026 рік, а також її ймовірних зв'язків з представниками оборонної промисловості.

У понеділок Ругінене оголосила, що Міністерство оборони втратить відповідальність за нагляд за оборонною промисловістю. Тепер цим портфелем опікуватимуться Міністерство фінансів та Економіки та інновацій, що Шакалене назвала "сюрпризом".

Хоча Шакаліє сказала, що нічого не знає про неофіційну зустріч, і прем'єр-міністр, і голова Соціал-демократичної партії Міндаугас Сінкявічюс заявили, що більше їй не довіряють.

Суперечка виникла після того, як неофіційний брифінг призвів до появи в Інтернеті заяв про те, що уряд не виконує своєї обіцянки виділити 5% ВВП на оборону. Однак, в останньому проєкті державного бюджету на наступний рік на оборонні витрати передбачено 5,38% ВВП, або 4,79 мільярда євро.

Шакаліє заявила, що вона дотримується "твердої позиції" щодо забезпечення достатнього фінансування оборони в переговорах як з урядом, так і з громадськими організаціями.

Я не бачу жодних причин для переслідування чи покарання людей, які організували ту чи іншу неофіційну зустріч – сказала вона.

Вона також повідомила, що попередні плани уряду в жовтні прогнозували 4,87% ВВП на оборонний бюджет, тоді як цифри, що обговорювалися влітку, були нижчими за 4%.

Єдина причина, чому я досі перебуваю на цій посаді - це моя рішучість забезпечити якомога сильніший захист нашої країни - сказала Шакалене, додавши, що вже кілька місяців чує сумніви щодо себе від лідерів партії.

Ніхто не може сказати, що саме я зробила неправильно або де моя компетентність підвела міністерство. У мене є лише дві речі – моя репутація та моя компетентність. І якщо обидві будуть під сумнівом, у мене нічого іншого не залишиться - резюмувала вона.

