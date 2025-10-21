Министр обороны Литвы объявила об отставке из-за потери доверия премьера
Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что планирует покинуть пост после того, как премьер-министр Инга Ругинене публично выразила сомнения в ее руководстве. По словам Шакалиене, работать в условиях отсутствия доверия невозможно, а окончательное решение об отставке она обсудит с президентом, пишет УНН со ссылкой на LRT.
Детали
Во вторник, 21 октября, министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что решила уйти в отставку, утверждая, что не может продолжать свою работу после того, как премьер-министр Инга Ругинене публично выразила недоверие к ее руководству.
У меня есть проект заявления об отставке, и я обсужу его с президентом сегодня. На данный момент я не вижу причин менять свое решение. Это политика – доверие со стороны премьер-министра и лидера партии – это то, что по сути определяет, можно ли вам делегировать определенную работу. Я не вижу никакой возможности работать в среде, где нет доверия
В понедельник Шакалиене встретилась с премьер-министром Ругинене.
Премьер-министр дала понять, что ее доверие ко мне пошатнулось. Я не совсем понимаю, как можно работать в такой атмосфере
Я работаю как часть команды – люди, которые оставили другие должности, чтобы присоединиться к министерству из патриотизма, заслуживают того, чтобы быть частью окончательного решения
Дополнение
На прошлой неделе Ругинене потребовала от Шакалиене объяснений относительно неформального брифинга Министерства обороны для лидеров мнений в социальных сетях относительно оборонного бюджета на 2026 год, а также ее предполагаемых связей с представителями оборонной промышленности.
В понедельник Ругинене объявила, что Министерство обороны потеряет ответственность за надзор за оборонной промышленностью. Теперь этим портфелем будут заниматься Министерство финансов и экономики и инноваций, что Шакалиене назвала "сюрпризом".
Хотя Шакалие сказала, что ничего не знает о неофициальной встрече, и премьер-министр, и председатель Социал-демократической партии Миндаугас Синкявичюс заявили, что больше ей не доверяют.
Спор возник после того, как неофициальный брифинг привел к появлению в Интернете заявлений о том, что правительство не выполняет своего обещания выделить 5% ВВП на оборону. Однако, в последнем проекте государственного бюджета на следующий год на оборонные расходы предусмотрено 5,38% ВВП, или 4,79 миллиарда евро.
Шакалие заявила, что она придерживается "твердой позиции" по обеспечению достаточного финансирования обороны в переговорах как с правительством, так и с общественными организациями.
Я не вижу никаких причин для преследования или наказания людей, которые организовали ту или иную неофициальную встречу
Она также сообщила, что предыдущие планы правительства в октябре прогнозировали 4,87% ВВП на оборонный бюджет, тогда как цифры, обсуждавшиеся летом, были ниже 4%.
Единственная причина, почему я до сих пор на этой должности - это моя решимость обеспечить как можно более сильную защиту нашей страны
Никто не может сказать, что именно я сделала неправильно или где моя компетентность подвела министерство. У меня есть только две вещи – моя репутация и моя компетентность. И если обе будут под сомнением, у меня ничего другого не останется
