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Міністр оборони США відвідав Афганістан на тлі наближення дати виведення військ

Міністр оборони США відвідав Афганістан на тлі наближення дати виведення військ

Київ • УНН

 • 14531 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін відвідав Афганістан із неанонсованим візитом 21 березня. Це сталося за кілька тижнів до того, як Вашингтон має вивести свої війська з цієї країни згідно з мирною угодою, укладеною з “Талібаном”. Про це пише Радіо Свобода, передає УНН.

Деталі

Після розмови з президентом Афганістану Ашрафом Гані Остін відмовився прояснити, чи відбудеться це виведення в запланований раніше термін.

“Це... рішення, яке президент (США Джо Байден — ред.) ухвалить в певний момент щодо того, який підхід він планує надалі”, — заявив урядовець.

Екстремістське угруповання “Талібан” 19 березня застерігло щодо наслідків, якщо США не виконає умову про виведення військ.

Що передувало

Раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен запропонував лідеру Афганістану провести мирну конференцію під егідою ООН.

29 лютого 2020 року попередня адміністрація США і радикальний рух “Талібан” підписали в Досі мирну угоду. Згідно з домовленостями, Сполучені Штати, їх союзники і коаліція зобов’язалися вивести протягом 14 місяців всі війська з країни. Таліби в свою чергу гарантували, що не стануть використовувати територію Афганістану для дій, які становлять загрозу безпеці США і їх союзників. 4 лютого керівник прес-служби Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що нова адміністрація поки не прийняла рішення з приводу виведення військ з Афганістану.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 10 березня заявив, що нова адміністрація поки не прийняла рішення про виведення до 1 травня військ з Афганістану. Газета The Washington Post 12 березня інформувала, що деякі представники Пентагону вважають небезпечним виведення військ до встановленого крайнього терміну. В оборонному відомстві попередили, що зараз вже недостатньо часу, щоб покинути Афганістан станом на 1 травня без серйозних проблем в сферах безпеки матеріально-технічного забезпечення. Джерела видання вказали на ризик громадянської війни, терактів проти США та їхніх союзників, погіршення ситуації в області прав людини в країні.

Минулого тижня президент США Джо Байден висловив думку, що дотриматися дедлайну 1 травня буде “важко”, але, навіть якщо він буде відтермінований, то ненадовго.

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