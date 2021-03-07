NYT: Держсекретар США запропонував лідеру Афганістану провести мирну конференцію під егідою ООН

Що відомо

За даними газети, захід може пройти в Туреччині. Передбачається, що на ньому представники Сполучених Штатів, Китаю, Росії, Пакистану, Ірану та Індії “обговорять комплексний підхід до підтримки миру в Афганістані”, стверджує видання. Метою конференції, за його даними, стане формування уряду за участю обох сторін конфлікту і скорочення насильства терміном на три місяці, а згодом і встановлення режиму припинення вогню.

Що передувало

У середу катарський телеканал Al Jazeera вже інформував з посиланням на представника Вищої ради з національного примирення Афганістану, що США мають намір провести регіональну конференцію з мирного врегулювання в березні в Стамбулі.

Деталі

The New York Times зазначає різкий тон листа Блінкена. Він висловив невдоволення повільним просуванням переговорів про мирне врегулювання, висловивши намір США “суттєво прискорити процес, щоб він швидше рухався до врегулювання і постійного і всеосяжного припинення вогню”.

Як пише газета, держсекретар підтвердив, що США поки не вирішили, чи будуть виводити до 1 травня з Афганістану 2,5 тис. розміщених там американських військовослужбовців. Він висловив побоювання, що ситуація в області безпеки може погіршитися.

Нагадаємо

29 лютого 2020 року попередня адміністрація США і радикальний рух “Талібан” підписали в Досі мирну угоду. Згідно з домовленостями, Сполучені Штати, їх союзники і коаліція зобов’язалися вивести протягом 14 місяців всі війська з країни. Таліби в свою чергу гарантували, що не стануть використовувати територію Афганістану для дій, які становлять загрозу безпеці США і їх союзників. 4 лютого керівник прес-служби Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що нова адміністрація поки не прийняла рішення з приводу виведення військ з Афганістану.