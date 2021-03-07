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NYT: Госсекретарь США предложил лидеру Афганистана провести мирную конференцию под эгидой ООН

NYT: Госсекретарь США предложил лидеру Афганистана провести мирную конференцию под эгидой ООН

Киев  •  УНН

 • 15985 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен в письме президенту Афганистана Ашраф Гани предложил провести под эгидой ООН конференцию по мирному урегулированию в республике, так как переговоры о мире, по его мнению, продвигаются недостаточно быстро. Об этом в воскресенье сообщила газета The New York Times со ссылкой на документ, существование которого изданию подтвердили источники в Вашингтоне и Кабуле, передает УНН.

Что известно

По данным газеты, мероприятие может пройти в Турции. Предполагается, что на нем представители Соединенных Штатов, Китая, России, Пакистана, Ирана и Индии “обсудят комплексный подход к поддержанию мира в Афганистане”, утверждает издание. Целью конференции, по его данным, станет формирование правительства с участием обеих сторон конфликта и сокращение насилия сроком на три месяца, а впоследствии и установления режима прекращения огня.

Что предшествовало

В среду катарский телеканал Al Jazeera уже информировал со ссылкой на представителя Высшего совета по национальному примирению Афганистана, США намерены провести региональную конференцию по мирному урегулированию в марте в Стамбуле.

Детали

The New York Times отмечает резкий тон письма Блинкена. Он выразил недовольство медленным продвижением переговоров о мирном урегулировании, выразив намерение США “существенно ускорить процесс, чтобы он быстрее двигался к урегулированию и постоянного и всеобъемлющего прекращения огня”.

Как пишет газета, госсекретарь подтвердил, что США пока не решили, будут ли выводить к 1 мая из Афганистана 2,5 тыс. размещенных там американских военнослужащих. Он выразил опасения, что ситуация в области безопасности может ухудшиться.

Напомним

29 февраля 2020 года предыдущая администрация США и радикальное движение “Талибан” подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из страны. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. 4 февраля руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что новая администрация пока не приняла решение по поводу вывода войск из Афганистана.

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