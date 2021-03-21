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21:00 • 25291 просмотра

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Министр обороны США посетил Афганистан на фоне приближения даты вывода войск

Министр обороны США посетил Афганистан на фоне приближения даты вывода войск

Киев  •  УНН

 • 14527 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин посетил Афганистан с не анонсированным визитом 21 марта. Это произошло за несколько недель до того, как Вашингтон должен вывести свои войска из этой страны согласно мирному договору, заключенному с “Талибаном”. Об этом пишет Радио Свобода, передает УНН.

Детали

После разговора с президентом Афганистана Ашраф Гани Остин отказался прояснить, произойдет ли этот вывод в запланированный ранее срок.

“Это ... решение, которое президент (США Джо Байден — ред.) примет в определенный момент относительно того, какой подход он планирует в дальнейшем”, — заявил чиновник.

Экстремистская группировка “Талибан” 19 марта предостерегла от последствий, если США не выполнит условие о выводе войск.

Что предшествовало

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил лидеру Афганистана провести мирную конференцию под эгидой ООН.

29 февраля 2020 года предыдущая администрация США и радикальное движение “Талибан” подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из страны. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. 4 февраля руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что новая администрация пока не приняла решение по поводу вывода войск из Афганистана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 марта заявил, что новая администрация пока не приняла решение о выводе до 1 мая войск из Афганистана. Газета The Washington Post 12 марта информировала, что некоторые представители Пентагона считают опасным вывода войск с установленным крайнего срока. В оборонном ведомстве предупредили, что сейчас уже недостаточно времени, чтобы покинуть Афганистан состоянию на 1 мая без серьезных проблем в сферах безопасности материально-технического обеспечения. Источники отметили риск гражданской войны, терактов против США и их союзников, ухудшение ситуации в области прав человека в стране.

На прошлой неделе президент США Джо Байден выразил мнение, что соблюсти дедлайна 1 мая будут “тяжело”, но, даже если он будет отсрочен, то ненадолго.

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