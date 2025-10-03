Міністр культури Литви пішов у відставку після того, як не зміг сказати, чий Крим
Київ • УНН
Міністр культури Литви Ігнотас Адомавічюс подав у відставку після того, як не зміг чітко відповісти журналістам на питання про належність Криму. Прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте закликала його самостійно скласти повноваження, підкресливши, що така позиція несумісна з посадою члена уряду.
Деталі
Під час пресконференції у Сеймі Адомавічюс заявив, що залишає посаду не через власні помилки, а нібито через зовнішній тиск і загрозу безпеці його сім’ї. Він подякував колегам та громаді за підтримку, але його промова була непослідовною та викликала додаткову критику. Політик наголосив, що "не йде з культури" і продовжить працювати у цій сфері поза урядом.
Скандал розгорівся після інтерв’ю порталу lrytas.lt, коли міністр не зміг відповісти, кому належить Крим, і назвав це питання провокаційним. Згодом він намагався уточнити свою позицію, проте так і не пояснив, що для нього означає перемога України.
За словами прем’єрки Ругінєнє, такий інцидент несумісний з посадою члена уряду. Вона наголосила, що міністр мав би однозначно визнавати Крим частиною України, інакше це шкодить репутації Литви як союзника Києва.
Таким чином, Ігнотас Адомавічюс став першим міністром у новому уряді, який залишив посаду після політичного скандалу.
