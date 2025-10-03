$41.280.05
Міністр культури Литви пішов у відставку після того, як не зміг сказати, чий Крим

Київ • УНН

 • 1626 перегляди

Міністр культури Литви Ігнотас Адомавічюс подав у відставку після того, як не зміг чітко відповісти журналістам на питання про належність Криму. Прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте закликала його самостійно скласти повноваження, підкресливши, що така позиція несумісна з посадою члена уряду.

У Литві міністр культури Ігнотас Адомавічюс оголосив про відставку після того, як не зміг чітко відповісти журналістам на питання про належність Криму. Рішення було ухвалене на тлі тиску з боку прем’єр-міністерки Інгри Ругінєнє, яка закликала його самостійно скласти повноваження. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

Деталі 

Під час пресконференції у Сеймі Адомавічюс заявив, що залишає посаду не через власні помилки, а нібито через зовнішній тиск і загрозу безпеці його сім’ї. Він подякував колегам та громаді за підтримку, але його промова була непослідовною та викликала додаткову критику. Політик наголосив, що "не йде з культури" і продовжить працювати у цій сфері поза урядом.

Литва витрачає на допомогу Україні 2% ВВП, це третій показник серед країн-партнерів - Сибіга19.09.25, 15:15 • 3709 переглядiв

Скандал розгорівся після інтерв’ю порталу lrytas.lt, коли міністр не зміг відповісти, кому належить Крим, і назвав це питання провокаційним. Згодом він намагався уточнити свою позицію, проте так і не пояснив, що для нього означає перемога України.

За словами прем’єрки Ругінєнє, такий інцидент несумісний з посадою члена уряду. Вона наголосила, що міністр мав би однозначно визнавати Крим частиною України, інакше це шкодить репутації Литви як союзника Києва.

Таким чином, Ігнотас Адомавічюс став першим міністром у новому уряді, який залишив посаду після політичного скандалу.

Литва продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2027 року25.09.25, 00:08 • 2600 переглядiв

Степан Гафтко

