Министр культуры Литвы ушел в отставку после того, как не смог сказать, чей Крым
Киев • УНН
Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс подал в отставку после того, как не смог четко ответить журналистам на вопрос о принадлежности Крыма. Премьер-министр Ингрида Шимоните призвала его самостоятельно сложить полномочия, подчеркнув, что такая позиция несовместима с должностью члена правительства.
Детали
Во время пресс-конференции в Сейме Адомавичюс заявил, что покидает пост не из-за собственных ошибок, а якобы из-за внешнего давления и угрозы безопасности его семьи. Он поблагодарил коллег и общественность за поддержку, но его речь была непоследовательной и вызвала дополнительную критику. Политик подчеркнул, что "не уходит из культуры" и продолжит работать в этой сфере вне правительства.
Скандал разгорелся после интервью порталу lrytas.lt, когда министр не смог ответить, кому принадлежит Крым, и назвал этот вопрос провокационным. Впоследствии он пытался уточнить свою позицию, однако так и не объяснил, что для него означает победа Украины.
По словам премьера Ругинене, такой инцидент несовместим с должностью члена правительства. Она подчеркнула, что министр должен был бы однозначно признавать Крым частью Украины, иначе это вредит репутации Литвы как союзника Киева.
Таким образом, Игнотас Адомавичюс стал первым министром в новом правительстве, который покинул пост после политического скандала.
