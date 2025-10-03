Министр культуры Литвы ушел в отставку после того, как не смог сказать, чей Крым

$41.280.05
48.500.13
ukenru
Эксклюзив
12:39 • 10510 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
12:36 • 13612 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
10:33 • 12381 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
09:51 • 25388 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:02 • 28057 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 18888 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 19362 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16032 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
3 октября, 06:14 • 15303 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 18158 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.6м/с
57%
755мм
Популярные новости
Россия за сутки войны в Украине потеряла танк, бронемашину и 970 военных3 октября, 04:29 • 6598 просмотра
Полтавская область ночью подверглась массированной атаке рф: пострадали объекты энергетики3 октября, 05:27 • 12243 просмотра
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму3 октября, 05:32 • 35337 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 19045 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ12:41 • 9740 просмотра
публикации
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ12:41 • 9994 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
12:39 • 10504 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
12:36 • 13604 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:51 • 25381 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
Эксклюзив
09:02 • 28051 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Государственная граница Украины
Дания
Реклама
УНН Lite
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 19159 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 27411 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 70436 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 78079 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 58544 просмотра
Актуальное
Forbes
Ми-8
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Министр культуры Литвы ушел в отставку после того, как не смог сказать, чей Крым

Киев • УНН

 • 1448 просмотра

Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс подал в отставку после того, как не смог четко ответить журналистам на вопрос о принадлежности Крыма. Премьер-министр Ингрида Шимоните призвала его самостоятельно сложить полномочия, подчеркнув, что такая позиция несовместима с должностью члена правительства.

Министр культуры Литвы ушел в отставку после того, как не смог сказать, чей Крым

В Литве министр культуры Игнотас Адомавичюс объявил об отставке после того, как не смог четко ответить журналистам на вопрос о принадлежности Крыма. Решение было принято на фоне давления со стороны премьер-министра Ингри Ругинене, которая призвала его самостоятельно сложить полномочия. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Детали 

Во время пресс-конференции в Сейме Адомавичюс заявил, что покидает пост не из-за собственных ошибок, а якобы из-за внешнего давления и угрозы безопасности его семьи. Он поблагодарил коллег и общественность за поддержку, но его речь была непоследовательной и вызвала дополнительную критику. Политик подчеркнул, что "не уходит из культуры" и продолжит работать в этой сфере вне правительства.

Литва тратит на помощь Украине 2% ВВП, это третий показатель среди стран-партнеров - Сибига19.09.25, 15:15 • 3709 просмотров

Скандал разгорелся после интервью порталу lrytas.lt, когда министр не смог ответить, кому принадлежит Крым, и назвал этот вопрос провокационным. Впоследствии он пытался уточнить свою позицию, однако так и не объяснил, что для него означает победа Украины.

По словам премьера Ругинене, такой инцидент несовместим с должностью члена правительства. Она подчеркнула, что министр должен был бы однозначно признавать Крым частью Украины, иначе это вредит репутации Литвы как союзника Киева.

Таким образом, Игнотас Адомавичюс стал первым министром в новом правительстве, который покинул пост после политического скандала.

Литва продлила временную защиту для украинцев до марта 2027 года25.09.25, 00:08 • 2600 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Литва
Крым
Украина