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Міністр екології навмисне заблокував розгляд екологічних законопроектів у ВР - нардеп

Міністр екології навмисне заблокував розгляд екологічних законопроектів у ВР - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Міністру екології та природних ресурсів України Остапу Семераку вигідно блокувати прийняття законопроектів, що регулюють сферу поводження з небезпечними відходами. Таку думку в коментарі УНН висловив народний депутат, заступник голови комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації Чорнобильської катастрофи Олег Недава.

"У міністра екології є своя зацікавленість на тему відходів - він до цих пір створює стратегію, витрачає міжнародні гранти і ніяк її не може видати, хоча наобіцяв ще в минулому році все зробити. Ось що зараз говорить міністр - ми зараз розробимо стратегію, ми дамо закон про відходи, а потім вже те, що ви (депутати - ред.) там написали - будете приймати.

Природно, всі процеси щодо законопроектів зупиняються, тому що немає підтримки міністерства і міністр не зацікавлений в тому, щоб ці законопроекти стали законами, він зацікавлений в тому, щоб працювали старі закони і постанови, які дозволяють міністру в ручному режимі регулювати цю галузь", - сказав О.Недава.

Він додав, що бездіяльність міністра екології призвела вже до того, що цими питаннями займається прем'єр-міністр В.Гройсман.

"Прем'єр говорить про проблему поводження з відходами тому, що ми вже це підіймаємо на верхній рівень, так як до міністра достукатися неможливо. А міністру вигідно в ручному режимі регулювати це все - комусь він не дав ліцензію, комусь дав, потім він вирішив її забрати", - повідомив О.Недава.

Депутати сподіваються, що В.Гройсман вплине на ситуацію з відходами в країні, підкреслив О.Недава.

"Ми очікуємо позитивних зрушень в цьому напрямі. І сподіваємося, що прем'єр своєю волею зрушить нарешті цей віз, який називається "Мінекології", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, в Україні в цілому вже накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів (дані Держстатистики за 2015 рік, оновлені дані очікуються в травні поточного року). Однак уже четвертий рік поспіль влада не виділяє коштів на їх утилізацію.

Наприклад, на столичному заводі "Радикал" (Дарницький район, м.Лісова), після банкрутства підприємства, зберігається 200 тисяч тонн ртуті. Київська міська рада в минулому році звернувся до Кабміну із закликом виділити фінансування на очищення заводу від небезпечних відходів. Однак, грошей як і раніше ніхто не виділив, а в Мінприроди повідомили, що це питання враховане в Стратегії по небезпечних відходах, яка повинна була бути представлена ще в грудні 2016 року, але так і не була представлена.

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