Министр экологии умышленно заблокировал рассмотрение экологических законопроектов в ВР - нардеп

“У министра экологии есть своя заинтересованность на тему отходов — он до сих пор создает стратегию, тратит международные гранты и никак ее не может выдать, хотя наобещал еще в прошлом году все сделать. Вот что сейчас говорит министр — мы сейчас разработаем стратегию, мы дадим закон об отходах, а потом уже то, что вы (депутаты — ред.) там написали — будете принимать.

Естественно, все процессы касательно законопроектов останавливаются, так как нет поддержки министерства и министр не заинтересован в том, чтобы эти законопроекты стали законами, он заинтересован в том, чтобы работали старые законы и постановы, которые позволяют министру в ручном режиме регулировать эту отрасль”, — сказал О.Недава.

Он добавил, что бездеятельность министра экологии привела уже к тому, что этими вопросами занимается премьер-министр В.Гройсман.

“Премьер говорит о проблеме обращения с отходами потому, что мы уже это подымаем на верхний уровень, так как до министра достучаться невозможно. А министру выгодно в ручном режиме регулировать это все — кому-то он не дал лицензию, кому-то дал, потом он решил ее забрать”, — сообщил О.Недава.

Депутаты надеются, что В.Гройсман повлияет на ситуацию с отходами в стране, подчеркнул О.Недава.

“Ми ожидаем положительных сдвигов в этом направлении. И надеемся, что премьер своей волей сдвинет наконец-то эту телегу, которая называется "Минекологии”, — резюмировал нардеп.

Напомним, в Украине в целом уже накоплено свыше 12 млн тонн опасных отходов (данные Госстатистики за 2015 год, обновленные данные ожидаются в мае текущего года). Однако уже четвертый год подряд власть не выделяет средств на их утилизацию.

К примеру, на столичном заводе “Радикал” (Дарницкий район, м.Лесная), после банкротства предприятия, хранится 200 тысяч тонн ртути. Киевский городской совет в прошлом году обратился в Кабмин с призывом выделить финансирование на очищение завода от опасных отходов. Однако, денег по прежнему никто не выделил, а в Минприроде сообщили, что этот вопрос учтен в Стратегии по опасным отходам, которая должна была быть представлена еще в декабре 2016 года, но так и не представлена.