Міністр армії США може відвідати росію для переговорів щодо України - ЗМІ
Київ • УНН
Міністр армії США Ден Дрісколл може поїхати до росії для переговорів щодо мирного плану США. Про це пише CBS News, передає УНН.
Деталі
Як пише видання з посиланням на джерела, Україна та США обговорюють можливість запрошення Президента Володимира Зеленського до США цього тижня в рамках зусиль президента Трампа щодо досягнення угоди щодо України до Дня подяки.
Зазначається, що візит Зеленського залежав ві того, як завершаться мирні переговори у Женеві у неділю. Виступаючи з Женеви, державний секретар Марко Рубіо похвалив прогрес у переговорах з низкою європейських та українських посадовців, але сказав, що потрібно виконати більше роботи.
Я думаю, що це була дуже, дуже змістовна - я б сказав, мабуть, найкраща - зустріч і день, які ми мали досі за весь цей процес, починаючи з того часу, як ми вперше прийшли до влади в січні
Видання з посиланням на джерела зазначає, що "міністр армії Ден Дрісколл може поїхати до росії або зустрітися з російськими чиновниками в іншому місці".
російські джерела повідомили, що "поки що нічого не заплановано".
Нагадаємо
Початковий 28-пунктний мирний план США між Україною та рф за підсумками переговорів у неділю скоротили до 19 пунктів.