16:43
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
16:04
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
24 листопада, 14:30
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
24 листопада, 14:00
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
24 листопада, 13:47
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:20
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
24 листопада, 13:04
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
24 листопада, 12:38
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
24 листопада, 12:29
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
24 листопада, 11:50
Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
Міністр армії США може відвідати росію для переговорів щодо України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 590 перегляди

Міністр армії США Ден Дрісколл може поїхати до росії для переговорів щодо мирного плану США. Обговорюється можливий візит Зеленського до США цього тижня для досягнення угоди до Дня подяки.

Міністр армії США може відвідати росію для переговорів щодо України - ЗМІ

Міністр армії США Ден Дрісколл може поїхати до росії для переговорів щодо мирного плану США. Про це пише CBS News, передає УНН.

Деталі

Як пише видання з посиланням на джерела, Україна та США обговорюють можливість запрошення Президента Володимира Зеленського до США цього тижня в рамках зусиль президента Трампа щодо досягнення угоди щодо України до Дня подяки.

Зазначається, що візит Зеленського залежав ві того, як завершаться мирні переговори у Женеві у неділю. Виступаючи з Женеви, державний секретар Марко Рубіо похвалив прогрес у переговорах з низкою європейських та українських посадовців, але сказав, що потрібно виконати більше роботи.

Я думаю, що це була дуже, дуже змістовна - я б сказав, мабуть, найкраща - зустріч і день, які ми мали досі за весь цей процес, починаючи з того часу, як ми вперше прийшли до влади в січні

- сказав Рубіо.

Видання з посиланням на джерела зазначає, що "міністр армії Ден Дрісколл може поїхати до росії або зустрітися з російськими чиновниками в іншому місці".

російські джерела повідомили, що "поки що нічого не заплановано".

Нагадаємо

Початковий 28-пунктний мирний план США між Україною та рф за підсумками переговорів у неділю скоротили до 19 пунктів.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Марко Рубіо
Женева
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна