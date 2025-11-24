Министр армии США может посетить россию для переговоров по Украине - СМИ

$42.270.11
48.700.19
ukenru
16:43 • 11011 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
16:04 • 18588 просмотра
В Украине 25 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
14:30 • 18034 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
24 ноября, 14:00 • 20629 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 31234 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 28370 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
24 ноября, 13:04 • 17078 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
24 ноября, 12:38 • 14123 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
24 ноября, 12:29 • 11987 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
24 ноября, 11:50 • 10215 просмотра
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.3м/с
80%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Запасы исчерпаны: в Мариупольском районе оккупанты закрыли Катериновский карьер24 ноября, 10:31 • 11572 просмотра
Трамп о возможном прогрессе в мирных переговорах: "Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить"24 ноября, 10:50 • 25356 просмотра
Стрельба между родителями во львовской школе: ранен один человек, дети не пострадали – Садовый24 ноября, 10:55 • 22052 просмотра
В кремле заявили, что положения мирного плана ЕС "неконструктивны и для рф не подходят"14:48 • 9580 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto17:21 • 11105 просмотра
публикации
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto17:21 • 11126 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 31235 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 28370 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 44736 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 70197 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Марко Рубио
Педро Санчес
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Государственная граница Украины
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 31124 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 34394 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 44089 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 54445 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 55940 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Хранитель
MIM-104 Patriot

Министр армии США может посетить россию для переговоров по Украине - СМИ

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Министр армии США Дэн Дрисколл может поехать в россию для переговоров по мирному плану США. Обсуждается возможный визит Зеленского в США на этой неделе для достижения соглашения до Дня благодарения.

Министр армии США может посетить россию для переговоров по Украине - СМИ

Министр армии США Дэн Дрисколл может поехать в россию для переговоров по мирному плану США. Об этом пишет CBS News, передает УНН.

Подробности

Как пишет издание со ссылкой на источники, Украина и США обсуждают возможность приглашения Президента Владимира Зеленского в США на этой неделе в рамках усилий президента Трампа по достижению соглашения по Украине до Дня благодарения.

Отмечается, что визит Зеленского зависел от того, как завершатся мирные переговоры в Женеве в воскресенье. Выступая из Женевы, государственный секретарь Марко Рубио похвалил прогресс в переговорах с рядом европейских и украинских чиновников, но сказал, что нужно проделать больше работы.

Я думаю, что это была очень, очень содержательная - я бы сказал, пожалуй, лучшая - встреча и день, которые у нас были до сих пор за весь этот процесс, начиная с того времени, как мы впервые пришли к власти в январе

- сказал Рубио.

Издание со ссылкой на источники отмечает, что "министр армии Дэн Дрисколл может поехать в Россию или встретиться с российскими чиновниками в другом месте".

российские источники сообщили, что "пока ничего не запланировано".

Напомним

Первоначальный 28-пунктный мирный план США между Украиной и РФ по итогам переговоров в воскресенье сократили до 19 пунктов.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Марко Рубио
Женева
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина