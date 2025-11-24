Министр армии США может посетить россию для переговоров по Украине - СМИ

Министр армии США Дэн Дрисколл может поехать в россию для переговоров по мирному плану США. Об этом пишет CBS News, передает УНН.

Как пишет издание со ссылкой на источники, Украина и США обсуждают возможность приглашения Президента Владимира Зеленского в США на этой неделе в рамках усилий президента Трампа по достижению соглашения по Украине до Дня благодарения.

Отмечается, что визит Зеленского зависел от того, как завершатся мирные переговоры в Женеве в воскресенье. Выступая из Женевы, государственный секретарь Марко Рубио похвалил прогресс в переговорах с рядом европейских и украинских чиновников, но сказал, что нужно проделать больше работы.

Я думаю, что это была очень, очень содержательная - я бы сказал, пожалуй, лучшая - встреча и день, которые у нас были до сих пор за весь этот процесс, начиная с того времени, как мы впервые пришли к власти в январе