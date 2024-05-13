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Мінфін: з початку повномасштабного вторгнення підприємці отримали кредити на суму 213,2 млрд грн

Мінфін: з початку повномасштабного вторгнення підприємці отримали кредити на суму 213,2 млрд грн

Київ • УНН

 • 23740 перегляди

З початку повномасштабного вторгнення в Україні підприємцям було надано 53 212 кредитів на загальну суму 213,2 млрд грн, при цьому державні банки надали 39 700 кредитів на суму 108,4 млрд грн.

Протягом періоду воєнного стану в Україні було надано 53,212 кредитів на загальну суму 213,2 мільярди гривень, з яких державні банки виділили 39,700 кредитів на суму 108,4 мільярди гривень. Про це повідомило Міністерство фінансів України, пише УНН.

Деталі

За останній тиждень в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці взяли 186 пільгових кредитів на суму 0,79 мільярда гривень через уповноважені банки, у тому числі 130 кредитів на 0,42 мільярда гривень було надано державними банками. З початку 2024 року за цією програмою підприємці отримали 9 070 кредитів на суму 35,9 мільярдів гривень, з яких 6 666 кредитів на 18,03 мільярда гривень були видані держбанками.

Протягом періоду воєнного стану в Україні було видано 53,212 кредитів на загальну суму 213.2 мільярди гривень, з яких державні банки надали 39,700 кредитів на 108.4 мільярди гривень. Станом на 13 травня цього року, виділення коштів за категоріями виглядає наступним чином:

- 17,96 млрд грн було спрямовано на інвестиційні проекти;

- 60,58  млрд грн на фінансування оборотного капіталу;

- 37,74  млрд грн видано сільськогосподарським товаровиробникам;

- 14,58  млрд грн витрачено на переробку сільськогосподарської продукції;

- 57,36  млрд грн виділено на антивоєнні потреби;

- 11,72  млрд грн надано для кредитування в зонах високого воєнного ризику.

З часу запуску Програми було укладено 88,034 кредитні угоди на загальну суму 302,9 мільярдів гривень, при цьому державні банки забезпечили 60,176 угод на суму 135 мільярдів гривень.

Нагадаємо

Кабінет Міністрів зменшив максимальну суму кредиту на поповнення обігових коштів до 5 мільйонів гривень за програмою "Доступні кредити 5-7-9%", залишивши незмінними ліміти на інвестиційні цілі.

Українські фермери зможуть пролонгувати кредити, взяті до початку війни: хто саме01.05.24, 18:40 • 27064 перегляди

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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