Минфин: с начала полномасштабного вторжения предприниматели получили кредиты на сумму 213,2 млрд грн

В течение периода военного положения в Украине было предоставлено 53,212 кредитов на общую сумму 213,2 миллиарда гривен, из которых государственные банки выделили 39,700 кредитов на сумму 108,4 миллиарда гривен. Об этом сообщило Министерство финансов Украины, пишет УНН.

Детали

За последнюю неделю в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели взяли 186 льготных кредитов на сумму 0,79 миллиарда гривен через уполномоченные банки, в том числе 130 кредитов на 0,42 миллиарда гривен было предоставлено государственными банками. С начала 2024 года по этой программе предприниматели получили 9 070 кредитов на сумму 35,9 миллиардов гривен, из которых 6 666 кредитов на 18,03 миллиарда гривен были выданы госбанками.

В течение периода военного положения в Украине было выдано 53,212 кредитов на общую сумму 213.2 миллиарда гривен, из которых государственные банки предоставили 39,700 кредитов на 108.4 миллиарда гривен. По состоянию на 13 мая этого года, выделение средств по категориям выглядит следующим образом:

- 17,96 млрд грн было направлено на инвестиционные проекты;

- 60,58 млрд грн на финансирование оборотного капитала;

- 37,74 млрд грн выдано сельскохозяйственным товаропроизводителям;

- 14,58 млрд грн потрачено на переработку сельскохозяйственной продукции;

- 57,36 млрд грн выделено на антивоенные нужды;

- 11,72 млрд грн предоставлено для кредитования в зонах высокого военного риска.

Со времени запуска Программы было заключено 88,034 кредитных соглашения на общую сумму 302,9 миллиардов гривен, при этом государственные банки обеспечили 60,176 сделок на сумму 135 миллиардов гривен.

Напомним

Кабинет Министров уменьшил максимальную сумму кредита на пополнение оборотных средств до 5 миллионов гривен по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", оставив неизменными лимиты на инвестиционные цели.

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