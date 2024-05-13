Минфин: с начала полномасштабного вторжения предприниматели получили кредиты на сумму 213,2 млрд грн

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-finansiv-ukrainaМинистерство финансов Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  58155 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
  •  60346 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  150424 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  205161 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  213098 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205004 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159487 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151787 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131194 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133321 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

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Третья "ЧС" в тылу россиян в Луганской области за неделю: Лысогор рассказал о последствиях для захватчиков от взрыва склада с БК в оккупированном Сорокино

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Мариупольцы жалуются, что уже месяц канализационные стоки текут к морю

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Армия рф сбросила на белгородскую область еще 5 авиабомб за последние дни

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С севера Харьковщины эвакуировали 5700 человек, сегодня планируется эвакуировать еще 1600 человек - ОГА

С севера Харьковщины эвакуировали 5700 человек, сегодня планируется эвакуировать еще 1600 человек - ОГА

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Удар по инвестиционному климату: как недобросовестные должники воюют с иностранными инвесторами

Удар по инвестиционному климату: как недобросовестные должники воюют с иностранными инвесторами

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Публикации

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  198021 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  245484 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  247782 просмотра
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Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

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Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  268873 просмотра

Минфин: с начала полномасштабного вторжения предприниматели получили кредиты на сумму 213,2 млрд грн

С начала полномасштабного вторжения в Украину предпринимателям было предоставлено 53 212 кредитов на общую сумму 213,2 млрд грн, при этом государственные банки предоставили 39 700 кредитов на сумму 108,4 млрд грн.

Экономика •   •  3629 просмотра
Минфин: с начала полномасштабного вторжения предприниматели получили кредиты на сумму 213,2 млрд грн

Третья "ЧС" в тылу россиян в Луганской области за неделю: Лысогор рассказал о последствиях для захватчиков от взрыва склада с БК в оккупированном Сорокино

В оккупированном Сорокино (Краснодон) взорвался склад с боеприпасами - это уже третий подобный инцидент в российском тылу на Луганщине за неделю, что ограничивает поставки топлива и боеприпасов для оккупантов.

Война •   •  3950 просмотра
Третья "ЧС" в тылу россиян в Луганской области за неделю: Лысогор рассказал о последствиях для захватчиков от взрыва склада с БК в оккупированном Сорокино

Мариупольцы жалуются, что уже месяц канализационные стоки текут к морю

Жители оккупированного Мариуполя жалуются на утечки канализационных стоков, которые уже месяц текут в Азовское море, нанося экологический ущерб экосистеме города.

Общество •   •  4001 просмотра
Мариупольцы жалуются, что уже месяц канализационные стоки текут к морю

Армия рф сбросила на белгородскую область еще 5 авиабомб за последние дни

За последние 4 дня российские войска сбросили еще 5 бомб на белгородскую область, в том числе ФАБ-500 и ФАБ-250 в разных селах, что привело к эвакуации и повреждению имущества.

Война •   •  4638 просмотра
Армия рф сбросила на белгородскую область еще 5 авиабомб за последние дни

Reuters: потерянные европейские продажи "Газпрома" не могут быть компенсированы Китаем

Газпром, когда-то самая прибыльная компания россии, сталкивается с длительным периодом низких показателей из-за потери продаж газа в Европу, пытаясь компенсировать это за счет внутреннего рынка и экспорта в Китай.

Экономика •   •  4964 просмотра
Reuters: потерянные европейские продажи "Газпрома" не могут быть компенсированы Китаем

Силы обороны уничтожили вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор"

Украинские военные уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" стоимостью 16 миллионов долларов.

Война •   •  12178 просмотра
Силы обороны уничтожили вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор"

С севера Харьковщины эвакуировали 5700 человек, сегодня планируется эвакуировать еще 1600 человек - ОГА

На Волчанском направлении армия, по северу и по Липецком направлении рф осуществляет попытки наступления. Украинские защитники сдерживают врага по этим направлениям. Отбито за последнее время около 15 вражеских атак. В то же время 30 волонтерских групп работают на соответствующих направлениях для проведения эвакуации населения.

Общество •   •  11404 просмотра
С севера Харьковщины эвакуировали 5700 человек, сегодня планируется эвакуировать еще 1600 человек - ОГА

Удар по инвестиционному климату: как недобросовестные должники воюют с иностранными инвесторами

После заключения соглашения на управление портовым терминалом "Олимпикс" Транс Ойл столкнулась с проблемой - кто-то упорно не желает, чтобы этот актив эффективно управлялся. В адрес одного из основателей Транс Ойл посыпались обвинения в сотрудничестве с РФ.

Экономика •   •  10607 просмотра
Удар по инвестиционному климату: как недобросовестные должники воюют с иностранными инвесторами

Минобороны: транспортные средства будут привлечены к военным нуждам во время мобилизации и возвращены владельцам в течение 30 дней после демобилизации

Министерство обороны сообщило, что различные транспортные средства, включая сельскохозяйственную и строительную технику, могут быть мобилизованы для военных целей и будут возвращены владельцам в течение 30 дней после демобилизации.

Война •   •  10837 просмотра
Минобороны: транспортные средства будут привлечены к военным нуждам во время мобилизации и возвращены владельцам в течение 30 дней после демобилизации

На Харьковщине возник масштабный пожар: горел склад площадью 1500 кв.м

В селе Васищево Харьковской области загорелось производственно-складское здание площадью 1500 квадратных метров, для тушения пожара понадобилось 10 пожарных машин и 60 спасателей.

Общество •   •  9782 просмотра
На Харьковщине возник масштабный пожар: горел склад площадью 1500 кв.м