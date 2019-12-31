Милованов спрогнозував зростання зарплат у 2020 році
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. З урахуванням високої ділової активності та попиту на ринку праці очікуємо, що темпи зростання реальної заробітної плати і в наступному році залишатимуться високими - близько 10%. Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
За словами Милованова, зростання заробітної плати високими темпами відбувається вже четвертий рік поспіль – цього року за перші 11 місяців заробітна плата в реальному вимірі була на 9,6% вищою ніж у аналогічному періоді минулого року.
"Фактично, купівельна спроможність середньої заробітної плати вже суттєво перевищила докризовий рівень 2013 року.
З урахуванням високої ділової активності та попиту на ринку праці очікуємо, що темпи зростання реальної заробітної плати і в наступному році залишатимуться високими - близько 10%", - відзначив міністр.
Він також пояснив, що це означає для українців.
"Виграють ті, хто мають кваліфікації потрібні для галузей в яких відбуваються інвестиції. Там будуть нові вакансії і більш високі зарплати.
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Також збільшення зарплат буде зменшувати міграцію робітників ща кордон, а в певних галузях та певних регіонах де є найбільший попит на робітників, люди будуть повертатись", - додав Милованов.
Проте, за його словами, зростання зарплат - погані новини для певного типу бізнесів.
"А саме тих бізнесів, де не відбувається інвестицій в розвиток продуктивності. Їхня собівартість робітників буде зростати. А прибутки падати. Тому що продуктивність працівників залежіть від місця роботи. В одній компанії створені всі умови для високої ефективності роботи, в іншій нічого не зроблено. І ці компанії конкурують ща тих самих працівників. Працівники підуть до компаній з вищою зарплатою. А вищу зарплату можуть платити ті, де працівник буде більш продуктивним", - пояснив міністр.
Раніше Прем'єр пояснив рішення відв'язати зарплати від прожиткового мінімуму.