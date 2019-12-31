Милованов спрогнозував зростання зарплат у 2020 році

КИЇВ. 31 грудня. УНН. З урахуванням високої ділової активності та попиту на ринку праці очікуємо, що темпи зростання реальної заробітної плати і в наступному році залишатимуться високими - близько 10%. Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.