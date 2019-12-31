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Зеленського закликали прирівняти гривню до євро

Зеленського закликали прирівняти гривню до євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Президента України Володимира Зеленського закликали прирівняти гривню до євро, а разом з цим прирівняти соціальні виплати, тарифи та ціни. Відповідна петиція №22/081482-еп розміщена на сайті Глави держави, передає УНН.

"Враховуючи курс України до Європи, а також вимоги Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським союзом, що має на меті поглиблення інтеграції між Україною та Європейським союзом і те, що в ЄС використовується в основному єдина валюта "євро"пропоную: прирівняти гривню до євро; вартість комунальних тарифів, продуктів харчування, промислових товарів та послуг в Україні вирівняти з європейськими цінами; зарплати, пенсії та соціальні виплати українців також вирівняти з європейськими, а не тільки вартість газу; створити з ЄС єдиний митний простір; підвищити відповідальність Президента, народних депутатів, Уряду, керівників Національного банку України за свою діяльність перед українським народом“, — сказано у тексті петиції.

Так, за словами автора петиції, в Україні утвориться єдиний соціально-економічний простір з ЄС.

“Єдиний соціально-економічний простір з ЄС, що створить умови для вкладення в українську економіку іноземних інвестицій та відродження української промисловості і сільськогосподарського виробництва, скорочення безробіття, повернення громадян до України, зростання платоспроможного попиту і нормальної роботи економіки країни узгодженої з економікою ЄС”, — додається у тексті петиції.

Нагадаємо, українці звернулися до Президента України Володимира Зеленського із закликом ввести ліцензію на народження дітей. 

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