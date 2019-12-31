Зеленського закликали ввести обов'язкову ліцензію на народження дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Українці звернулися до Президента України Володимира Зеленського із закликом ввести ліцензію на народження дітей. Відповідна петиція №22/081670-еп розміщена на сайті Глави держави, передає УНН.
“Пропоную ввести закон, який би забороняв народжувати без ліцензії”, — сказано у тексті петиції.
Так, для отримання ліцензії автор петиції пропонує наступні кроки:
1. Обов’язкова медкоміссія батьків раз на рік.
До неї мають входити загальні обстеження, у батьків має бути відсутність спадкових та інших хвороб, вроджених дефектів, тощо.
Також до комісії мають входити нарколог та психіатр. Батьки мають чітко знати та вміти обґрунтовано пояснити навіщо їм потрібна дитина та бути готовими психологічно до її виховування та відповідальності.
2. Економічний стан батьків має бути не нижче середнього рівня. Для дитини має бути окремо зроблене житло під ключ (квартира або приватний будинок) не менше 2х кімнат та наданий річний бюджет не пізніше 14 років. У якому дитина може мешкати у підлітковому та дорослому віці. Як розпоряджатися майном у майбутньому, вона вирішує самостійно, як його власник.
Наразі петиція набрала 13 голосів з 25 000 необхідних. Збір підписів триватиме ще протягом 88 днів.
Нагадаємо, Президента України Володимира Зеленського просять відмінити Новий Рік.