Зеленського просять відмінити Новий Рік
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Президента України Володимира Зеленського просять відмінити Новий Рік. Відповідна петиція № 22/081696-еп розміщена на сайті Глави держави, передає УНН.
“Я вже не маю терпіння! Дайте мені більше часу до нього! Будь ласка! Новий Рік не потрібен! Відмініть його взагалі!” — йдеться у тексті петиції.
Петиція набрала 3 голоси з 25 000 необхідних. Збір підписів триватиме ще 90 днів.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, що планує зустріти Новий рік на Прикарпатті.