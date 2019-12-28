Зеленський розповів, де зустрічатиме Новий рік
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів, що планує зустріти Новий рік на Прикарпатті. Про це він повідомив у суботу під час візиту до Івано-Франківської області, передає кореспондент УНН.
Так, на запитання журналіста, чи насправді Президент планує святкувати в Івано-Франківській області, Зеленський зізнався, що "так".
"Не скажу! (сміється - ред.). Буду, буду Новий рік зустрічати тут. Але ще маю повернутись. Ще там повернусь на роботу, а зустрічати – тут. Хочу", - розповів Зеленській.
Нагадаємо, під час робочого візиту на Прикарпаття Зеленський обговорив з головою Івано-Франківської ОДА ремонт мостів у регіоні.