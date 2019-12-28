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Зеленський розповів, де зустрічатиме Новий рік

Зеленський розповів, де зустрічатиме Новий рік

Київ • УНН

 • 30623 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів, що планує зустріти Новий рік на Прикарпатті. Про це він повідомив у суботу під час візиту до Івано-Франківської області, передає кореспондент УНН.

Так, на запитання журналіста, чи насправді Президент планує святкувати в Івано-Франківській області, Зеленський зізнався, що "так".

"Не скажу! (сміється - ред.). Буду, буду Новий рік зустрічати тут. Але ще маю повернутись. Ще там повернусь на роботу, а зустрічати – тут. Хочу", - розповів Зеленській.

Нагадаємо, під час робочого візиту на Прикарпаття Зеленський обговорив з головою Івано-Франківської ОДА ремонт мостів у регіоні.

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