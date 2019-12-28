Зеленський обговорив з головою Івано-Франківської ОДА ремонт мостів у регіоні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав голову Івано-Франківської ОДА розробити план ремонту мостів, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офіса Президента.
Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Івано-Франківщину заслухав звіт голови Обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля.
Розповідаючи про соціально-економічний розвиток, Денис Шмигаль зазначив, що цього року в області відремонтовано 540 кілометрів доріг. Триває відновлення мостів. За його словами, з 1200 мостів у області 80% перебувають у незадовільному стані. Глава держави закликав голову Івано-Франківської ОДА розробити план ремонту мостів.
Також Денис Шмигаль повідомив, що Івано-Франківська область отримала п’ять нових автомобілів швидкої допомоги в рамках ініціативи Президента Володимира Зеленського щодо забезпечення спецтранспортом медичних закладів у регіонах.
За словами голови ОДА, частину коштів з Державного фонду регіонального розвитку буде спрямовано на ремонт дитячих садків і шкіл. Зокрема, Денис Шмигаль розповів Главі держави про перебіг реконструкції будівлі школи в селі Красноїлля Верховинського району.
Володимир Зеленський наголосив на необхідності виділення фінансування на ці роботи.
Нагадаємо, Президент України 28 грудня пребуває з робочим візитом в Івано-Франківській області.