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Зеленський прибув на Прикарпаття

Зеленський прибув на Прикарпаття

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Івано-Франківщину, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офіса Президента.

Глава держави заслухає звіт голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля про соціально-економічний розвиток регіону за сто днів його роботи.

Крім того, у селі Довге-Калуське Володимир Зеленський ознайомиться з перебігом виконання доручення щодо відновлення мостового переходу через річку Чечва, зруйнованого повінню.

Нагадаємо, за словами Президента, наступного року почнеться будівництво нового мосту через Дніпро в Запоріжжі, а в Івано-Франківській області вже цього року має завершитись будівництво зруйнованого мосту.

Українські Національні Новини

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