Зеленський прибув на Прикарпаття
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Івано-Франківщину, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офіса Президента.
Глава держави заслухає звіт голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля про соціально-економічний розвиток регіону за сто днів його роботи.
Крім того, у селі Довге-Калуське Володимир Зеленський ознайомиться з перебігом виконання доручення щодо відновлення мостового переходу через річку Чечва, зруйнованого повінню.
Нагадаємо, за словами Президента, наступного року почнеться будівництво нового мосту через Дніпро в Запоріжжі, а в Івано-Франківській області вже цього року має завершитись будівництво зруйнованого мосту.