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Президент анонсував будівництво нового мосту в Запоріжжі

Президент анонсував будівництво нового мосту в Запоріжжі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Наступного року почнеться будівництво нового мосту через Дніпро в Запоріжжі, а в Івано-Франківській області вже цього року має завершитись будівництво зруйнованого мосту. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому на сайті Глави держави, передає УНН.

"В Запоріжжі упродовж нашої робочої поїздки всі ми бачили, багато разів вже про це говорили і багато років, що немає мосту через Дніпро в Запоріжжі. Це великий міст, і наступного року ми починаємо будування цього мосту. Вже держава виділила з бюджету 1 млрд 250 млн грн, але цього не вистачає, тому ми підключили міжнародних партнерів, оголосили тендер, змагаються дуже багато компаній – і з Китаю, і з Туреччини. Найголовніше, що наступного року почнеться будівництво цього мосту", - сказав Президент.

Він також розповів, що під час робочої поїздки у Калузькому районі Івано-Франківської області побачив зруйнований міст.

"Там уже відбуваються роботи, і до кінця року ви побачите новий відбудований міст. Обіцяли зробити до 25 грудня. Впевнений, що 24-го все буде зроблено", - додав він.

Як повідомляв УНН, 20 листопада у місті Станиця Луганська у Луганській області було відкрито відбудований пішохідний міст.

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