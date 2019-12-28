Зеленский рассказал, где будет встречать Новый год
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планирует встретить Новый год на Прикарпатье. Об этом он сообщил в субботу во время визита в Ивано-Франковскую область, передает корреспондент.
Так, на вопрос журналиста, действительно ли Президент планирует праздновать в Ивано-Франковской области, Зеленский признался, что "да".
"Не скажу! (смеется - ред.). Буду, буду Новый год встречать здесь. Но надо еще вернуться. Еще там вернусь на работу, а встречать - здесь. Хочу", - рассказал Зеленский.
Напомним, во время рабочего визита на Прикарпатье Зеленский обсудил с главой Ивано-Франковской ОГА ремонт мостов в регионе.