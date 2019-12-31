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Милованов спрогнозировал рост зарплат в 2020 году

Милованов спрогнозировал рост зарплат в 2020 году

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. С учетом высокой деловой активности и спроса на рынке труда ожидаем, что темпы роста реальной заработной платы и в следующем году будут оставаться высокими - около 10%. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook, передает УНН.

По словам Милованова, рост заработной платы высокими темпами происходит уже четвертый год подряд - в этом году за первые 11 месяцев заработная плата в реальном выражении была на 9,6% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

"Фактически, покупательная способность средней заработной платы уже существенно превысила докризисный уровень 2013 года.

С учетом высокой деловой активности и спроса на рынке труда ожидаем, что темпы роста реальной заработной платы и в следующем году будут оставаться высокими - около 10%", - отметил министр.

Он также пояснил, что это означает для украинцев.

"Выигрывают те, кто имеет квалификации необходимые для отраслей в которых происходят инвестиции. Там будут новые вакансии и более высокие зарплаты.

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Также увеличение зарплат будет уменьшать миграцию рабочих за границу, а в определенных отраслях и определенных регионах, где есть наибольший спрос на рабочих, люди будут возвращаться", - добавил Милованов.

Однако, по его словам, рост зарплат - плохие новости для определенного типа бизнеса.

"А именно тех бизнесов, где не происходит инвестиций в развитие производительности. Их себестоимость рабочих будет расти. А доходы будут падать. Потому что производительность работников зависит от места работы. В одной компании созданы все условия для высокой эффективности работы, в другой ничего не сделано. И эти компании конкурируют за тех же работников. Работники пойдут к компаниям с высокой зарплатой. А высокую зарплату могут платить те, где работник будет более продуктивным", - пояснил министр.

Ранее Премьер объяснил решение отвязать зарплаты от прожиточного минимума.

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