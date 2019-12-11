Прем'єр пояснив рішення відв'язати зарплати від прожиткового мінімуму

“Дивіться, прожитковий мінімум залишається прожитковим мінімумом. Зараз просто до нього прив’язано дуже багато різних історій, в тому числі, наприклад, зарплата судді Верховного суду. Ти піднімаєш трошки прожитковий мінімум, і це тобі коштує неадекватно грошей. Замість того, щоб, коли ти хочеш захистити малозабезпечені сім’ї, ти одночасно виконуєш ще 100500 різних дій, які ти не мав наміру виконувати”, — сказав прем’єр.

З його слів, це “значно ускладнює роботу держави в напрямку захисту малозабезпечених і робить фактично неможливим нормальне підняття прожиткового мінімуму”.

“Перший крок до цього — відремонтувати цей інструмент, зараз він поламаний, до нього прив’язано все те, що прив’язано точно не повинно бути. Піднімаючи прожитковий мінімум на 200 грн сьогодні, ти автоматично збільшуєш дуже серйозно велику кількість інших показників”, — додав Гончарук.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вносить до Верховної Ради законопроект про зміни в Бюджетному кодексі щодо відв’язки зарплат і виплат від прожиткового мінімуму. ускладнює роботу держави в напрямку захисту малозабезпечених.