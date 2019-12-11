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Кабмін вносить в Раду закон щодо відв'язки зарплат від прожиткового мінімуму - нардеп

Кабмін вносить в Раду закон щодо відв'язки зарплат від прожиткового мінімуму - нардеп

Київ • УНН

 • 16066 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Кабінет міністрів України вносить до Верховної Ради законопроект про зміни в Бюджетному кодексі щодо відв’язки зарплат і виплат від прожиткового мінімуму. Про це в Telegram написав народний депутат Олексій Гончаренко, присутній на засіданні уряду, передає УНН.

"Кабмін вносить в Раду проект закону про зміни до Бюджетного кодексу, який передбачає відв’язку зарплат і виплат від прожиткового мінімуму. Ось уряд і вирішив одну зі своїх стратегічних цілей. Прожитковий мінімум можна буде зробити реальним", - зазначив Гончаренко.

Раніше УНН повідомляв, Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 11 грудня, планує розглянути проекти розпоряджень про перерозподіл видатків на 2019 рік для Міністерства внутрішніх справ та Міністерства молоді та спорту.

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