Кабмін вносить в Раду закон щодо відв'язки зарплат від прожиткового мінімуму - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Кабінет міністрів України вносить до Верховної Ради законопроект про зміни в Бюджетному кодексі щодо відв’язки зарплат і виплат від прожиткового мінімуму. Про це в Telegram написав народний депутат Олексій Гончаренко, присутній на засіданні уряду, передає УНН.
"Кабмін вносить в Раду проект закону про зміни до Бюджетного кодексу, який передбачає відв’язку зарплат і виплат від прожиткового мінімуму. Ось уряд і вирішив одну зі своїх стратегічних цілей. Прожитковий мінімум можна буде зробити реальним", - зазначив Гончаренко.
Раніше УНН повідомляв, Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 11 грудня, планує розглянути проекти розпоряджень про перерозподіл видатків на 2019 рік для Міністерства внутрішніх справ та Міністерства молоді та спорту.