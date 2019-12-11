Сьогодні Кабмін планує розглянути перерозподіл видатків на 2019 рік для двох міністерств
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 11 грудня, планує розглянути проекти розпоряджень про перерозподіл видатків на 2019 рік для Міністерства внутрішніх справ та Міністерства молоді та спорту. Про це повідомляє УНН із посиланням на порядок денний Кабміну.
Так, на засіданні Кабінету міністрів України планують розглянути проекти законів про внесення змін до угоди між урядами України та Грузії про вільну торгівлю, про внесення змін до законодавчих актів щодо функціонування банківської системи та про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо мінімального розміру зарплати.
Окрім того, уряд планує розглянути низку проектів указів Президента України Володимира Зеленського, зокрема, про призначення президентських стипендій для видатних діячів спорту та державних стипендій діячам культури. Також проект розпорядження Президента про делегацію України для участі у 8-ій сесії Конференції держав-учасниць Конференції ООН проти корупції.
Також у порядку денному засідання Кабміну передбачений розгляд проектів постанов про затвердження правил надання послуги з постачання гарячої води, про утворення Офісу фінансового контролю. Окрім того, уряд планує розглянути проекти розпоряджень про внесення змін до плану формування територій громад Одеської області, про погодження передачі будівель у м. Бахмуті у державну власність і закріплення їх за Генпрокуратурою, про перерозподіл видатків на 2019 рік для МВС та Мінсоцполітики.
Окрім того, на розгляд Кабміну внесено "Різне", зокрема, про порядки використання коштів Держбюджету України у 2020 році.
Нагадаємо, доходи Державного бюджету України за листопад 2019 року становили 78,322 млрд грн, що на 18,846 млрд грн, або на 19,4% менше від запланового показника на цей місяць.