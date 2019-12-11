Сегодня Кабмин планирует рассмотреть перераспределение расходов на 2019 год для двух министерств

Так, на заседании Кабинета министров Украины планируют рассмотреть проекты законов о внесении изменений в соглашение между правительствами Украины и Грузии о свободной торговле, о внесении изменений в законодательные акты относительно функционирования банковской системы и о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно минимального размера зарплаты.

Кроме того, правительство планирует рассмотреть ряд проектов указов Президента Украины Владимира Зеленского, в частности, о назначении президентских стипендий для выдающихся деятелей спорта и государственных стипендий деятелям культуры. Также проект распоряжения Президента о делегации Украины для участия в 8-й сессии Конференции государств-участников Конференции ООН против коррупции.

Также в повестке дня заседания Кабмина предусмотрено рассмотрение проектов постановлений об утверждении правил предоставления услуги по снабжению горячей воды, о создании Офиса финансового контроля. Кроме того, правительство планирует рассмотреть проекты распоряжений о внесении изменений в план формирования территорий общин Одесской области, о согласовании передачи зданий в г. Бахмуте в государственную собственность и закрепление их за Генпрокуратурой, о перераспределении расходов на 2019 год для МВД и Минсоцполитики.

Кроме того, на рассмотрение Кабмина внесено "Разное", в частности, о порядках использования средств Госбюджета Украины в 2020 году.

Напомним, доходы Государственного бюджета Украины за ноябрь 2019 года составляли 78,322 млрд грн, что на 18,846 млрд грн, или на 19,4% меньше запланированых показателей на этот месяц.