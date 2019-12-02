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Бюджет у листопаді недоотримав понад 19% доходів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Доходи Державного бюджету України за листопад 2019 року становили 78,322 млрд грн, що на 18,846 млрд грн, або на 19,4% менше від планового показника на цей місяць. Про це свідчать дані Державної казначейської служби України, передає УНН.

Водночас у листопаді 2019 року доходи Державного бюджету були нижчі проти показника аналогічного місяця минулого року на 1,26 млрд грн, або на 1,58%.

За даними Держказначейства, доходи Державного бюджету у січні-листопаді поточного року сягнули 889,237 млрд грн, що на 66,479 млрд грн, або на 7% нижче від планового показника на цей період.

У січні-листопаді цього року доходи Держбюджету збільшилися на майже 62,243 млрд грн, або на 7,53% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Нагадаємо, Держбюджет у жовтні недоотримав майже 10% доходів.

Українські Національні Новини

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