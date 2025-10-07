Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями

В соцмережах в кінці вересня почали повідомляти про міграцію бобрів на Івано-Франківщину, що рідкісне явище для регіону. Комунікаційник і член ГО "Еколтава" Роман Гежа зазначив УНН, що людям не треба боротися з бобрами, а потрібно навчитися співіснувати в гармонії, та пояснив як саме.

Чим може бути зумовлена міграція бобрів на Івано-Франківщину

Гежа зазначив, що бобри швидко освоюють нові території, особливо такі привабливі для них, як Івано-Франківщина, тому їхня міграція цілком очікувана.

"Еколтава" не має стосунку до фіксації переміщення тварин, але з відкритих джерел відомо, що нині на території області нараховується понад тисячу особин. Це свідчить про суттєве зростання популяції. Розгалужена система водойм і значні площі лісів створюють тут ідеальні умови для розселення бобрів - пояснив Гежа.

Він наголосив, що з бобрами не потрібно боротися, а необхідно вчитися співіснувати.

Але перш ніж говорити про можливу шкоду, варто нагадати: задовго до того, як їх почали масово винищувати в Європі, зокрема й в Україні, бобри були постійними мешканцями наших екосистем. На відміну від нутрій, вони не є інвазивним видом, тож їхня міграція - природний процес, із яким не треба боротися, а потрібно навчитися співіснувати. У багатьох країнах ЄС уже зрозуміли, що бобри фактично виконують роботу, на яку витрачаються мільйони євро в рамках програм адаптації до зміни клімату та відновлення біорізноманіття. А без адаптації до зміни клімату, повірте, наше майбутнє не обіцяє нічого доброго. Водно-болотні угіддя все одно доведеться відновлювати - розповів експерт.

Гежа зазначив, що боброві загати утримують воду, зволожують ґрунти, зменшують викиди вуглецю з торфовищ, знижують ризик пожеж і посух.

Там, де селяться бобри, у ставках з’являються риба, жаби й комахи, що приваблює птахів і кажанів. На вологих луках розростаються рідкісні рослини, які зникли на осушених землях. Утворюється мозаїка середовищ - від мілководь до заболочених луків, які підтримують багатство видів - наголосив Гежа.

Яку шкоду можуть завдавати бобри

Фахівець зауважив, що діяльність бобрів може призводити до підтоплення полів і садиб, іноді - до блокування гідротехнічних споруд, частина з яких, як зауважує Гежа, уже не потрібна - це пережиток минулого.

Але більшість шкоди можна контролювати простими технічними рішеннями - наприклад, водовідвідними трубками в греблях або захистом окремих дерев - сказав Гежа.

Як пристосуватися до життя нових тварин у регіоні

Гежа наголосив, що питання пристосування до життя з бобрами важливе, адже, як зазначалося, із ними не варто боротися - потрібно навчитися жити в гармонії.

Громадам варто вести облік новоприбулих тварин і намагатися передбачити, як вони впливатимуть на місцеву екосистему. Наприклад, визначити потенційні місця для загат - струмки, канави, заплави, де найімовірніші зміни гідрорежиму й поява нових водойм. Також слід оцінити ризики для полів, помешкань, меліоративних систем і планувати технічні рішення наперед - розповів Гежа.

За словами фахівця, окрім водовідвідних трубок у греблях, застосовують й інші перевірені технічні рішення:

обгортання цінних дерев металевою сіткою або спеціальними обмотками, щоб запобігти їх обгризанню;

встановлення бар’єрів біля дренажних труб, шлюзів і мостів, щоб бобри не будували греблі у критичних місцях;

перенаправлення потоків - легкі гідротехнічні споруди, які скеровують воду в потрібне русло, не даючи їй підтоплювати поля чи дороги.

Ці рішення дозволяють зберегти користь від діяльності бобрів - водоутримання, зволоження, відновлення угідь - і водночас захистити господарство та інфраструктуру без шкоди для тварин - сказав Гежа.

Чому їжаки стали активні вдень: чи це ознака екологічних проблем в Україні