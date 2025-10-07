$41.340.11
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями

Київ • УНН

 • 1236 перегляди

На Івано-Франківщині спостерігається міграція бобрів, що є рідкісним явищем для регіону. Експерт Роман Гежа пояснює, що це природний процес, і радить громадам навчитися співіснувати з тваринами, використовуючи технічні рішення для мінімізації можливої шкоди.

Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями

В соцмережах в кінці вересня почали повідомляти про міграцію бобрів на Івано-Франківщину, що рідкісне явище для регіону. Комунікаційник і член ГО "Еколтава" Роман Гежа зазначив УНН, що людям не треба боротися з бобрами, а потрібно навчитися співіснувати в гармонії, та пояснив як саме.

Чим може бути зумовлена міграція бобрів на Івано-Франківщину

Гежа зазначив, що бобри швидко освоюють нові території, особливо такі привабливі для них, як Івано-Франківщина, тому їхня міграція цілком очікувана.

"Еколтава" не має стосунку до фіксації переміщення тварин, але з відкритих джерел відомо, що нині на території області нараховується понад тисячу особин. Це свідчить про суттєве зростання популяції. Розгалужена система водойм і значні площі лісів створюють тут ідеальні умови для розселення бобрів

- пояснив Гежа.

Він наголосив, що з бобрами не потрібно боротися, а необхідно вчитися співіснувати.

Але перш ніж говорити про можливу шкоду, варто нагадати: задовго до того, як їх почали масово винищувати в Європі, зокрема й в Україні, бобри були постійними мешканцями наших екосистем. На відміну від нутрій, вони не є інвазивним видом, тож їхня міграція - природний процес, із яким не треба боротися, а потрібно навчитися співіснувати. У багатьох країнах ЄС уже зрозуміли, що бобри фактично виконують роботу, на яку витрачаються мільйони євро в рамках програм адаптації до зміни клімату та відновлення біорізноманіття. А без адаптації до зміни клімату, повірте, наше майбутнє не обіцяє нічого доброго. Водно-болотні угіддя все одно доведеться відновлювати

- розповів експерт.

Гежа зазначив, що боброві загати утримують воду, зволожують ґрунти, зменшують викиди вуглецю з торфовищ, знижують ризик пожеж і посух.

Там, де селяться бобри, у ставках з’являються риба, жаби й комахи, що приваблює птахів і кажанів. На вологих луках розростаються рідкісні рослини, які зникли на осушених землях. Утворюється мозаїка середовищ - від мілководь до заболочених луків, які підтримують багатство видів

 - наголосив Гежа.

Яку шкоду можуть завдавати бобри

Фахівець зауважив, що діяльність бобрів може призводити до підтоплення полів і садиб, іноді - до блокування гідротехнічних споруд, частина з яких,  як зауважує Гежа, уже не потрібна - це пережиток минулого.

Але більшість шкоди можна контролювати простими технічними рішеннями - наприклад, водовідвідними трубками в греблях або захистом окремих дерев

- сказав Гежа.

Як пристосуватися до життя нових тварин у регіоні

Гежа наголосив, що питання пристосування до життя з бобрами важливе, адже, як зазначалося, із ними не варто боротися - потрібно навчитися жити в гармонії.

Громадам варто вести облік новоприбулих тварин і намагатися передбачити, як вони впливатимуть на місцеву екосистему. Наприклад, визначити потенційні місця для загат - струмки, канави, заплави, де найімовірніші зміни гідрорежиму й поява нових водойм. Також слід оцінити ризики для полів, помешкань, меліоративних систем і планувати технічні рішення наперед

- розповів Гежа.

За словами фахівця, окрім водовідвідних трубок у греблях, застосовують й інші перевірені технічні рішення:

  • обгортання цінних дерев металевою сіткою або спеціальними обмотками, щоб запобігти їх обгризанню;
    • встановлення бар’єрів біля дренажних труб, шлюзів і мостів, щоб бобри не будували греблі у критичних місцях;
      • перенаправлення потоків - легкі гідротехнічні споруди, які скеровують воду в потрібне русло, не даючи їй підтоплювати поля чи дороги.

        Ці рішення дозволяють зберегти користь від діяльності бобрів - водоутримання, зволоження, відновлення угідь - і водночас захистити господарство та інфраструктуру без шкоди для тварин

        - сказав Гежа.

        Анна Мурашко

        СуспільствоПогода та довкілля
        Івано-Франківська область
        Європа
        Україна