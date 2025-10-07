$41.340.11
Эксклюзив
12:19
публикации
Эксклюзивы
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями

Киев • УНН

 342 просмотра

В Ивано-Франковской области наблюдается миграция бобров, что является редким явлением для региона. Эксперт Роман Гежа объясняет, что это естественный процесс, и советует общинам научиться сосуществовать с животными, используя технические решения для минимизации возможного вреда.

В конце сентября в соцсетях начали сообщать о миграции бобров в Ивано-Франковскую область, что является редким явлением для региона. Коммуникатор и член ОО "Эколтава" Роман Гежа отметил УНН, что людям не нужно бороться с бобрами, а нужно научиться сосуществовать в гармонии, и объяснил как именно.

Чем может быть обусловлена миграция бобров в Ивано-Франковскую область

Гежа отметил, что бобры быстро осваивают новые территории, особенно такие привлекательные для них, как Ивано-Франковская область, поэтому их миграция вполне ожидаема.

"Эколтава" не имеет отношения к фиксации перемещения животных, но из открытых источников известно, что сейчас на территории области насчитывается более тысячи особей. Это свидетельствует о существенном росте популяции. Разветвленная система водоемов и значительные площади лесов создают здесь идеальные условия для расселения бобров

- пояснил Гежа.

Он подчеркнул, что с бобрами не нужно бороться, а необходимо учиться сосуществовать.

Но прежде чем говорить о возможном вреде, стоит напомнить: задолго до того, как их начали массово истреблять в Европе, в том числе и в Украине, бобры были постоянными обитателями наших экосистем. В отличие от нутрий, они не являются инвазивным видом, поэтому их миграция - естественный процесс, с которым не нужно бороться, а нужно научиться сосуществовать. Во многих странах ЕС уже поняли, что бобры фактически выполняют работу, на которую тратятся миллионы евро в рамках программ адаптации к изменению климата и восстановления биоразнообразия. А без адаптации к изменению климата, поверьте, наше будущее не обещает ничего хорошего. Водно-болотные угодья все равно придется восстанавливать

- рассказал эксперт.

Гежа отметил, что бобровые запруды удерживают воду, увлажняют почвы, уменьшают выбросы углерода из торфяников, снижают риск пожаров и засух.

Там, где селятся бобры, в прудах появляются рыба, лягушки и насекомые, что привлекает птиц и летучих мышей. На влажных лугах разрастаются редкие растения, исчезнувшие на осушенных землях. Образуется мозаика сред - от мелководий до заболоченных лугов, которые поддерживают богатство видов

 - подчеркнул Гежа.

Какой вред могут наносить бобры

Специалист отметил, что деятельность бобров может приводить к подтоплению полей и усадеб, иногда - к блокированию гидротехнических сооружений, часть из которых, как отмечает Гежа, уже не нужна - это пережиток прошлого.

Но большинство вреда можно контролировать простыми техническими решениями - например, водоотводными трубками в плотинах или защитой отдельных деревьев

- сказал Гежа.

Как приспособиться к жизни новых животных в регионе

Гежа подчеркнул, что вопрос приспособления к жизни с бобрами важен, ведь, как отмечалось, с ними не стоит бороться - нужно научиться жить в гармонии.

Общинам стоит вести учет новоприбывших животных и стараться предвидеть, как они будут влиять на местную экосистему. Например, определить потенциальные места для запруд - ручьи, канавы, поймы, где наиболее вероятны изменения гидрорежима и появление новых водоемов. Также следует оценить риски для полей, жилищ, мелиоративных систем и планировать технические решения заранее

- рассказал Гежа.

По словам специалиста, помимо водоотводных трубок в плотинах, применяются и другие проверенные технические решения:

  • обертывание ценных деревьев металлической сеткой или специальными обмотками, чтобы предотвратить их обгрызание;
    • установка барьеров возле дренажных труб, шлюзов и мостов, чтобы бобры не строили плотины в критических местах;
      • перенаправление потоков - легкие гидротехнические сооружения, которые направляют воду в нужное русло, не давая ей подтапливать поля или дороги.

        Эти решения позволяют сохранить пользу от деятельности бобров - водоудержание, увлажнение, восстановление угодий - и одновременно защитить хозяйство и инфраструктуру без вреда для животных

        - сказал Гежа.

        Почему ежи стали активны днем: признак ли это экологических проблем в Украине14.07.25, 09:03 • 32478 просмотров

        Анна Мурашко

        ОбществоПогода и окружающая среда
        Ивано-Франковская область
        Европа
        Украина